政界現在有三寶，活寶耍寶氣到飽。台灣政界三寶永不嫌少，代代有接棒，後浪推前浪；放眼當前蘇內閣各部會首長，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲、內政部長徐國勇閃亮登場，堪稱「新三寶」勇搶幹話王。

一般人形容政客說的話空洞官僚叫講「官話」，再嚴重一點就是「廢話」，更嚴重一點就叫練「肖話」，最嚴重的是現在網路流行的「幹話」，這是一種讓人聽後拳頭硬了、心卻冷了、欲哭無淚且氣極反笑的最高境界。而新三寶都符合這個標準。

但新三寶風格路數則是同中有異，各擅勝場。陳時中屬於「囂張派」，貌似溫和卻霸道豪橫，堪稱三寶之首。不僅在疫情期間歌照唱、酒照乾，對社會種種質疑責難，他的回答是「沒什麼好道歉的」、「不然要怎樣」！如此睥睨四方，誰人甲我比！

三寶排老二的陳吉仲屬於「鬼扯派」，之前他就對開放萊豬進口在朝在野兩張嘴臉，最新的絕喻則是「豬吃萊劑，就如人吃保健食品」，遭到社會痛批比喻不倫不類後，急著澄清也是有氣無力，自己唬爛還怪別人扭曲他。

資歷最深卻因「寶裡寶氣」而逐漸後來居上的徐國勇，屬於「點子派」，卻又偏偏是頻遭譏諷的餿點子。之前他已因警界高層人事之爭而與行政院長蘇貞昌、警政署長鬧出難堪的內鬥，在最近的治安亂象中又提出「註記球棒」、「發辣椒水」等既不符專業也超乎常識的奇想。

新三寶為蔡政府甘冒炮轟而衝鋒陷陣，將來或有更上層樓的機會，但只有陳時中最被看好，只要能閃得過黨內暗箭，明年很有機會為民進黨披掛上陣選舉。至於另外二寶一再在爭議中受創甚至受辱，就不知所圖何來了？