法國國民議會友台小組主席、執政黨共和前進（LRM）議員戴扈傑（Francois de Rugy）發起的「台灣參與國際組織工作與多邊合作論壇」決議案已被提上日程，預計將於11月29日進行辯論與表決。該案罕見獲得高達181位議員連署，9大政團中共有7個總召簽署，極有可能與另一份參議院今年5月6日通過的決議文內容相似，當時一度引起北京嚴重抗議與不滿。

法國參議院早前於巴黎時間5月6日通過「台灣參與國際組織工作」決議案，表決以304票贊成、0票反對、19名議員未投票之高支持度一致通過，受各界關注。這是繼G7關注台海和平、支持台灣加入WHA聲明後，世界又一「挺台」行動，配合政府大力宣傳，頓時掀起台灣輿論關注。

然而，筆者認為，法國挺台決議案恐過於樂觀，其背後原因很可能只是提供《中歐全面投資協定》（CAI）的談判籌碼。

歐盟於5月4日宣布暫緩《中歐全面投資協定》。《中歐全面投資協定》旨在減少歐洲企業在中國經營之限制，並擴大在中國市場的投資領域，如金融服務、醫療行業等；而歐盟則放寬中國投資其再生能源市場。北京在與歐盟談判過程中做出不少讓步，加上法德兩國積極主導，尤其梅克爾的強烈支持，使協定在去年疫情肆虐下獲得重要進展，雖然雙方仍在勞工權益、市場開放等問題有所分歧，但距離完成協定只剩咫尺之遙。然而如今歐盟卻又宣布暫緩，其原因應是為爭取與華盛頓協調之利益，同時增加與北京談判空間。

對華盛頓來說，由於前朝川普的單邊主義、美國優先等戰略方針，使美國與歐盟成員國之間關係下滑，同時間中國則進一步將多邊協議推展到歐洲國家，中歐關係逐步攀升。在美中對立大局中，歐洲因而有向中國一方發展的趨勢，而《中歐全面投資協定》即是中國拉攏歐洲，「聯歐制美」的重要手段，也因此北京願在談判時多次讓步。

此次協議暫緩，無非讓想修復盟友關係的拜登一個與歐洲復合協商的機會，歐洲則能以此獲得美方好處。另一方面，對歐盟來說，與其完成協定簽署，不如保持懸而未決，同時爭取更多有利條件與北京談判，換得中方更大幅度讓步。換句話說，此暫緩讓歐盟在中美之間左右逢源，兩邊都撈得好處。

而幾乎是同一時間，法國便通過「台灣參與國際組織工作」決議案，兩者時間上的巧合不難看出此決議案很大程度上恐怕只是《中歐全面投資協定》的談判籌碼，並不是突發其來、毫無理由的「挺台」之舉。從後來WHA大會，法國未邀請台灣一事，也可看出此議題只是外界過於期待。世界挺台固然是件好事，然而也不該因此過於樂觀看待。

（作者為國立清華大學運動科學系學生）

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