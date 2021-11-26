板中在白色恐怖、動員戡亂之下仍有一個相對自由的空間，就在覺樓各個社團的辦公室裡，不受許多校規的拘束。當時校規規定男女不能並肩行走，可是在覺樓裡，不存在這些思想和行為的拘束。

我進入板青之後，總編輯楊正華打算在校刊製作一個選舉的專題，討論選舉和政黨政治的種種問題，我被指定協助這個專題的編寫。為了寫這個專題，我到光華商場和《聯合報》社找資料，在這過程中認識了《自由中國》，也因此接觸了雷震、傅正等歷史人物資料。這對我現在的法政研究工作有很大的影響，開啟了我蒙昧的雙眼。

當時校刊的編輯風格，35期到37期都是由學生主導，和前後由學校教職員主導者，呈現出明顯的差異。舉例來講，35期的校刊封面是學生手繪的一條蟠龍纏繞著象徵「35」的巨柱，內頁則進一步延續龍的主題，學生手繪的蟠龍蜿蜒成萬里長城，學生詩吟在其上題寫「龍的傳人」4個字，學生的書畫都很好，但用跨頁來刊登他的作品，做法上也很是大膽。

那幾年國家正值多事之秋，外有台美斷交的衝擊，內有政府對黨外反對運動的鎮壓，這個封面表現出學生知識份子對於國事的憂思與自許；36期是楊正華他們到攝影棚拍的，板青男女生的手爭搶一份手稿的照片，握著稿件的手充滿自信地高高舉起，你可以看到板中青年的意氣風發；37期的封面則是葉榮文的作品，象徵熱血的鵝卵石圍著一葉新綠的菩提，你看到板中青年對生命的熱情。

那些鵝卵石是葉榮文、我和何榮幸到台北市外雙溪河邊去撿的，照片也是在攝影棚拍出來的。至於那前後的34、38期，封面則都是慧樓，拍得端端正正，但毫無生氣。

參與校刊編輯主要是在高二時，當時我的功課被當得亂七八糟，但是人生很長，不必在乎那一年、兩年、那幾個月，不必在乎3年內一定要考上大學、學校升學率如何。教育是百年樹人，要讓學生從中自省認清人生方向，不要迷惘。時間到了，他自己會振翅高飛，自行覓食。我在社團活動中，體會到這一點。

當時學校有個編制叫「安全維護祕書」，專門負責校園裡的思想管控，後來張鎮民校長從省立基隆高中調來板中，他讓安全維護祕書尤文治充分發揮東廠的功能，最後終於對校刊社同學們開刀。我母親在我六叔陪同下親自到校了解經過並要為我求情，我們全家都籠罩在白色恐怖的氣氛中，我當時並不了解為什麼父親不願出面處理，後來才知道他年輕時曾經受到政治迫害，擔心舊案被掀出反而害了我。

我的母親既恐懼又勇敢，她被尤文治質問道：「妳知不知道妳的小孩在看什麼書？」我母親回答說：「讀大學聯考要看的書」，安維祕書反駁道：「他有看過魯迅」。「看過魯迅」成為一種思想問題，說實在的，這種校園氣氛的轉變，我完全無法適應，很多同學也很難接受。

（作者為國立台灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】