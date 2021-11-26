2015年9月，剛入了秋，那時的家裡天氣已經微涼，同學們都開了學，只有我還在家繼續過著暑假，那時候的心裡對於台灣這個聽起來陌生又熟悉的地方，既嚮往，又恐懼。我嚮往將要在一個全新的環境裡度過半年的時光，可是又害怕面對離家那麼遠，又從未接觸過的那一個小島。轉眼間開學的日子到了，踏上那架從長春到台北的飛機之前，我曾想像過無數個未來這半年會發生的場景，然後當想像中的日子來臨，我發現一切都比想像中要好。

從台北乘遊覽車來到學校所在的台中市的時候已經是晚上，那時對這個地方第一個印象就是，好熱啊，熱得上不來氣，當然也不知道當時是不是因為來到一個陌生的地方，心一直在急速跳動的關係。當時的自己也沒有想到慢慢的我會那麼適應這個城市，那麼喜歡那個城市。

一切都按部就班的開始了，整理寢室、選課、上課，一切都很順利。室友們也都很友善，很照顧我，很逗逼，這讓我感到輕鬆了不少。有這樣一群人陪伴著，日子當然不會無聊。事實證明，我們真的把生活過得很精彩。

我們和台灣的同學們一起上課，一起討論，我喜歡他們問我問題，然後用驚奇的眼神看著我，對我笑著說，是這樣哦。我也喜歡知道他們的事情，不管怎麼樣，還是有一種像是一家人的親切感吧。畢竟我們彼此說的話我們都可以聽得懂，我們的文字互相看得懂，我們長的一個樣子。我希望有更多的台灣人瞭解我們飛速發展的大陸，讓他們也願意去我們的家鄉看看。

幾個小夥伴每個星期都會制定攻略去一個地方旅行，我也覺得這種深度的自由行，真的是再好不過了。我們將台灣走了個遍，走過台北繁華的街道感受了那裡的時尚態度；雖然花蓮陰雨密佈但是太平洋的藍色讓我印象深刻。

高雄的高雄之眼，我們一起坐在上面想像著有一天和自己所愛的人坐在最高點；台東的那一個下午下著毛毛雨，沒有行程的我們窩在民宿裡，從窗戶望向遠處霧氣繚繞的山，反而覺得就這樣靜靜的也很美好；我們在鹿野乘著滑翔傘從山上滑下，因為青春就是要做些勇敢的事。

墾丁夜宿海生館，和可愛的小魚共度了一夜；還有凌晨放棄睡覺坐了幾個小時的車走在盤山路上，夥伴們一路因為暈車狂吐可是就為了看那清晨的日出；為了看金馬獎在雨中從早上等到晚上；去台北跨年做義工，邊揀著垃圾邊聽著演唱會，新年倒數幾十萬人一起在101大樓前倒數，煙火綻放，和身邊的人說著新年快樂，那一刻的興奮和感動大概是這輩子都忘不掉的畫面。

不旅行的時候，我們在台中尋找好吃的，逛街逛夜市，有說有笑，一直覺得那就是青春的樣子，我們都很美好。

生活了半年的台中，它沒有台北的快節奏和繁華，也不像台東花蓮那樣清淨，它讓人覺得舒服，愜意。每天到了下午才開的飯館，不慌不忙的路人，不管有多少客人都認認真真踏踏實實的老闆，711熱心的店員大哥，還有每次包車都會把價錢減到最低，從來不拒絕我們砍價的司機大哥，「可以可以啊」他每次都是這麼說。我遇到了很多像他一樣可愛的人，讓我覺得人在異鄉也可以很溫暖。

台灣的課堂很活潑很開放，老師和學生之間更像是朋友，會和學生們無話不談，有時說起難過的事情說著說著就哭了，說到有趣的事情就大笑好幾分鐘，聖誕節的時候會給學生們發聖誕糖果，問著放學了我們要去哪裡玩兒。她們都很真實，台灣的人情味兒真的和傳說中的一樣，不管到哪裡都是那麼的濃厚。（李禹歐/東北大學交換至台中教育大學）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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