「白板」與「青發」、「紅中」相似，都是能抑制中樞神經的安眠藥劑，其藥效力強，毒性低，易成癮，除具有鎮靜、催眠作用外，過往，也常見青少年以之替代其他取之不易的麻醉品濫服。另「白板」一詞，也曾是17世紀英國哲學家洛克（John Locke）提出的「心靈如一片空白蠟板」的概念，後被衍生、泛指為：挖苦、嘲諷式的「腦袋一片空白」！

由於立委羅致政於11月9日質詢教育部長潘文忠時曾說：奧地利發給「國中1、2年級學生」每人1台平板電腦，日本提供「1~9年級的學生」平板電腦。泰國也早自2012年起，即開始發給每個入學的「小學生」平板電腦。25日，教育部則隨之宣布：自明年起，首輪將投入117億元經費（總預算200億元），再以4年計畫針對全國「1~12年級」學生，全面推動數位學習精進計畫，以達「班班有網路，生生用平板」的「推動中小學數位學習精進方案」目標。

然仔細查考上揭精進計畫內容，其實執行面係為：「明年9月，61萬台全新平板到位，搭配前瞻計畫已購得之20萬台平板，配發方式採「偏遠地區學校」學生載具比率為1：1；而「非偏遠地區學校」，則以「每6班補助1班」的比例配發。至於學校各任課教師，務需再依課程教學與數位學習需求，幫忙學生「輪流借用」平板！

從前揭「白板」的易成癮、催眠性，以及「白板」謔指的「腦袋一片空白」，觀察教育部對「非偏遠地區學校」規畫的1：6平板配發比例，和學校教師必須幫學生「輪流借用」平板，則可理解教育部的「腦袋空白」如「平板」一般，好似不完全是個戲謔用語！

試問：「輪流借用」平板，不就無法原機存檔，只能仰賴「雲端」上傳與下載？此再依教育部最新統計資料：109學年各級學校之學生總數共有421.2萬人，如此，則究竟需要多大的「一片雲」？再者，「輪流借用」平板的耗損、損傷、損壞率勢必會較高，如此，「平板」維護、維修、報廢、重購費用，會算在誰的身上？以建國中學已然發生的問題為例，因該校「一年自費維修費用高達12萬元，導致校方緊急停發平板」，顯見維修費直令學生、學校吃不消的大問題，而對此，教育部難道「從未聽說、聞所未聞」？

再者，柯文哲市長早自2015學年起，即已先行試辦「國小三年級以上」學生「一生一平板」計畫，截至目前除已達成「全面普及」目標，且又自今年9月1日起擴大試辦 「BYOD」（Bring Your Own Device /學生自備行動載具）計畫，開放中小學生可以「一週半天」或「兩週一天」的採行 BYOD模式，幫助學生習慣遠距學習，確保人人都有線上學習的能力。民進黨立委在立法院遙指奧地利、日本、泰國，教育部也故作「腦袋一片空白」地「視台北市於不見」，這種「政治色彩偏移」的成癮效力，看來絲毫也不輸給「青發」、「紅中」、「白板」！

（作者為國立台灣師範大學教授、前表演藝術所所長）

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