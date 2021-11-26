桃園市觀音區崙坪文化地景園區的廁所引導標誌, 竟然出現掀女生裙子、翻牆偷窺等圖示，引發網路爭議，桃園市都發展局局長盧維屏竟稱這是「創意呈現」。

當前立法院為了處理女性被陌生男子跟蹤殺害事件,不分黨派積極推進《跟騷法》立法,但盧維屏竟然認為此種明顯侵犯女性的動作圖示是「創意」,還說這樣的設計正反評價都有,不需要改進。盧維屏對這自己管轄這類偏僻的治安盲區毫無警惕。

我國為了性別平等,避免女性遭到侵害事件,多年來的努力,竟然在當下,還有男性公務部門主管,認為揶揄女性、侵犯女性可以當成輕鬆的笑點。

男性公然掀女生裙子,恐已構成性騷擾；女性如廁若遇賊人翻牆偷窺，更是驚恐連連。這樣的廁所指引標誌，根本是犯罪指引！

桃園市都發局長盧維屏應該接受由桃園市政府成立性平委員會的調查,評估是否心理狀態是否適任該職務。

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