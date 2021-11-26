有首歌是這麼唱的：｢盼呀盼呀、望呀望、不見心中的太陽...｣蔡英文目前的心情大概就像這樣，盼望了老半天，就希望美國的民主峰會邀請台灣參加，藉時就可以親自出席跟各國領袖平起平坐。上帝老喜歡開玩笑，許諾了她一半願望，台灣是被邀請了，卻沒邀請她，蔡英文那個恨哪！但又能怎樣？有本事不讓萊豬進口啊！全台灣老百姓都支持妳！

美國莫名其妙搞了這麼一個似驢非馬的民主峰會，高舉｢防範威權主義｣、｢打擊貪腐｣及｢促進人權｣3大纛，但看其邀請名單，台灣、立陶宛、印度、菲律賓、波蘭和伊拉克在列；中國大陸、俄羅斯、越南、新加坡、匈牙利、土耳其出局，擺明就是美國認為民主的才是民主、未受邀的就是不民主。

再進一步探究，跟美國套熱乎、向美國買武器的才是民主，偏中國、俄羅斯的就是不民主。美國這是想幹嘛啊？把全世界搞得分崩離析，跟兩次大戰前的局勢一樣，各國選邊站，｢老蔣不要老毛要｣、｢此處不留爺，大爺投八路｣，經此一折騰，盟友也變成了仇敵。

小英的夢應該醒了，拜登還是惹不起習大大，否則早把妳端出檯面來了。

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