外交部11月24日發布新聞稿，感謝美國邀請台灣參加拜登總統於12月9日至10日主持的「民主峰會」。表面看來，台灣受邀參加是美國對台灣民主政治的肯定。但在實際操作上，台灣卻應該感到被羞辱。因為台灣明顯地被矮化。

首先，既然是「峰會」，就應該是各國最高行政首長參加。但是台灣的蔡總統卻不能親自參加，即使是視訊會議，也不能與其他國家行政首長同框，而「必須」指派行政院政務委員唐鳳以及駐美代表蕭美琴代表參加，使台灣明顯地矮人一截。可以想見，台灣派出的代表將來必定在眾多總統、副總統、總理共同出席的場合中敬陪末座。

其次，民進黨政府一向自稱「台灣是一個主權獨立的國家」，但是在國際間，尤其是美國並不把台灣當國家看待。美國不承認台灣是一個「國家」，所以只能稱台灣為「參加者」。在此種國際場域中，台灣不是以國家身分與會，顯然又矮人一截。

第三，此次峰會參與者多半是各國政治人物，就原則性議題發表具有一定高度的觀點。唐鳳雖然有專業知識及實務經驗，卻顯然屬於技術官僚。因此，唐鳳參加峰會，將如同幕僚向長官簡報，層次截然不同，再度大大地矮人一截。

台灣受邀參加民主峰會，表面看來是一項榮耀，實際上卻被貶抑。外交部還不得不表示感謝，這才是真正，而且莫大的悲哀。

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