繼月初參眾議員來訪，昨日又有美國眾議員暨幕僚訪問團一行17人翩然來台，預計將會見蔡總統、外交和國防高層。Congressman，不遠千里而來，必有利於吾國乎? 只怕未必!

美國號稱是行政、立法、司法三權分立的總統制，實際運作，所謂三權分立指的是大總統、大企業和大工會等三權。產業鏈全球化、互聯網興起後，大工會式微，大企業基本管控遊說立法。遊說重點在於行政機關，而不在參眾議員，捐助遊說參眾議員的目的在支持或杯葛特定國政大計。傳統上，行政部門全權掌握外交國防議題和政策，美國國內企業也不會因特定外交國防議題，獻金參眾議員。也因此，參眾議員少有意願「染指」外交國防政策，即使有意願，也缺少「誘因」。

蔡政府高舉親美反中旗幟、川普當權、中美衝突加劇後，台灣積極投資美國智庫，遊說參眾議員為台灣發聲，再加上大量對美軍購，溢價軍購產生的額外利潤，便成了美國參眾議員插手台海與兩岸問題的誘因了!

按美國民主政治的遊戲規則，前後來訪的參眾議員，都是積極支持台灣參與國際組織、強化美台關係的「有價親台」派。有價親台派來台，真能解除台海衝突的引信?還是讓兩岸的敵意與潛在衝突螺旋上升?他們連番來台，是來讓台灣驗收任務?還是為了下次選舉的金援預簽合同?

國際政治、跨國遊說，向來醜陋汙濁。美國眾議員在盎格魯薩克遜人「紀念」屠殺印地安人的「感恩節」當天來訪，想來，毛骨悚然!

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