4大公投如箭在弦上，蔡總統接受Podcast專訪時也大談公投「不同意」的立場，但不管蔡總統、經濟部長王美花或農委會主委陳吉仲，談起萊豬進口或藻礁公投卻混淆視聽，甚至扭曲事實而在所不惜。官員為政策辯護可以理解，但故意欺騙人民，就是可恥可悲的行為了。

近期4大公投說明會展開正反辯論，針對萊豬進口，陳吉仲及王美花都拿所謂「歐盟禁止添加劑美牛敗訴」說事，意指台灣一旦禁萊豬，官司打到世界貿易組織（WTO）必敗訴，但這卻是十足混淆視聽的說法。

蔡政府高官所謂的「敗訴」案件，是指1996年美國因遭歐盟進口「賀爾蒙牛肉」向WTO告狀，歐盟敗訴後每年要向美國開放1億美元等值免關稅產品。事實上歐盟敗訴的是禁止美國「賀爾蒙牛肉」，且美國食品藥物管理局遲至1999年才允許美牛用萊劑，哪來「含萊劑美牛敗訴」案件？蔡政府高官偷桃換李，魚目混珠，是把全民當傻瓜。

歐美兩造的爭端是基於歐盟與CAC（國際食品法典委員會）所設容許值標準不同，何況WTO判定歐盟敗訴是認定證據顯示荷爾蒙不太可能傷身。但如果萊劑不影響人體，如同陳吉仲所說「豬吃保健品」，又何須訂定最低殘留值？

不少綠營人士提到，馬英九能進口萊牛，為何蔡英文進口萊豬就不行？問題就在萊劑多存留在肝、腎、心、肺等內臟，馬英九當時採「牛豬分離」，且不含內臟進口，而台灣人每年豬肉消費量是牛肉的7倍，哪能同日而語？馬、蔡政策能沒區別嗎？何者對國人健康有害，還不清楚嗎？

藻礁公投案也一樣。蔡總統不顧環評委員上月才退回三接外推方案要求再審，大隊人馬視察藻礁，以為再給個廉價的10億元、請「辣台派」登高一呼，就不傷藻礁了嗎？

謊話說一千遍，也不會成為真理，奉勸執政黨三思。