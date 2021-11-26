隨著4大公投投票日逼近，反對公投訴求的民進黨政府加快作戰節奏，政務官下鄉說明會的頻率大增，遣詞用句更為誇張誤謬、甚至不惜說謊，行徑越來越離譜。

繼「抗中保台」後，「無法加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）」，儼然成了蔡政府最新的防身利器。針對4大公投中的反萊豬公投，從行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花，到過去曾被外界認為是研究國際貿易組織重要學者的中華經濟研究院WTO及RTA資深副執行長李淳，都眾口一詞地「恐嚇」國人說，如果台灣反萊豬進口將對台灣加入CPTPP非常不利。

技術官僚自我否定

蔡英文總統在去年8月28日突襲式宣布將自今年起開放含萊劑的豬隻進口時，民進黨政府根本就還沒有申請加入CPTPP，當時整個蔡政府誰在真正關心CPTPP？反萊豬公投進入決戰期，CPTPP的相關議題突然成了台灣能不能走出去的關鍵，這未免也太牽強了吧。此外，外界質疑，美國不在CPTPP裡面，台灣反不反萊豬為什麼會影響台灣加入呢？於是從李淳開始，民進黨政府的說詞變了，說是反萊豬會讓其他國家跟台灣進行貿易談判的意願降低，因為擔心台灣貿易代表說話不算話、對台灣的承諾沒有信心云云。

任何貿易談判都需要一個產業、一個產業、一點一滴、不厭其煩地談，每個國家對其敏感產業談了又談、改之又改者所在多有，更何況蔡英文開放萊豬的決定根本沒有經過必要的程序，人民反對，理所當然。

小米創辦人雷軍有句名言：「豬站在風口上也會飛」，在民進黨眼裡，餵了萊劑的豬可就更厲害了，一「豬」當關可以完全擋下台灣所有的對外經貿談判、讓台灣進不了CPTPP！難怪農委會主委陳吉仲會用人類的保健食品來類比萊劑這個豬飼料的添加劑，豬吃了萊劑頭好壯壯，台灣開放萊豬後從此在國際經貿舞台暢行無阻，是這樣嗎？那下回民進黨政府要開放日本核食時，就不要再拿「不開放就進不了CPTPP」這個老梗來騙人了！

民進黨政府的「反公投宣講大隊」除了要政務官宣傳上述似是而非的論述，更殘忍的是讓技術官僚站上第一線進行自我否定。在第2場重啟核四公投的電視說明會上，民進黨政府派出台電核能發電處處長許永輝擔任反方代表。為了宣傳核四的施工品質有多爛、多危險、根本不應該重啟，許永輝列出了核四安檢時的種種問題，意圖引發民眾對核四安全性的恐慌。

核四安檢今非昨是

姑且不論他舉出的這些問題有的是張冠李戴，有的是誇大不實，已一一被包括前核四廠長王伯輝、清華大學原子科學院院長李敏等多位核工專家澄清；更重要的是，彼時許永輝擔任核四廠模擬中心主任兼試運轉測試組組長，負責核四試運轉測試工作，2014年7月核四封存前，代表台電向經濟部簡報核四各系統安檢全數通過的人正是他！

如果核四如許永輝所說的「設計、施工與系統間出現扞格、衝突，難以調和，試運轉測試難以過關」，那當初他又怎麼會在試運轉時簽名讓核四通過呢？

過去讓核四試運轉安檢過關的許永輝，和今天把核四安全說得一文不值的許永輝，哪個為真？哪個是假？為了反核四，不但像許永輝這樣一個專業工程師滿口政治語言，甚至台電也賠上了多年累積的名譽和商譽，民眾、甚至與台電有合作關係的國際廠商不免要擔心，原來當初台電的核四安檢做得這麼馬虎、這麼不確實，負責試運轉安檢的主管隨隨便便就簽名通過了，那以後台電的工程品質還可以相信嗎？還可以和台電合作嗎？

重啟核四公投領銜人黃士修決定提告許永輝瀆職。許永輝以「今非」打臉「昨是」的自己，明顯的矛盾確實令人不解，然而，作為台電的一員，想必許永輝也有其無奈之處，或許他是人在江湖，身不由己吧。

真正低劣的是反4大公投的政府。因為被「2025非核家園」政策給困住了，才必須要拚命擋下重啟核四與珍愛藻礁公投，而民眾反萊豬則是因為蔡英文一個人片面宣布開放，完全不具民意正當性。為了替政府的錯誤補破網，政務官、專家學者、技術幕僚全部被迫站上火線，胡言亂語、扭曲自我，民進黨的「反公投國家隊」謀殺人格、戕害專業莫此為甚。再不收手，終會賠上整個公共信任的資產。