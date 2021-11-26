2021年花蓮太平洋鐵人三項錦標賽剛結束，今年因為疫情許多運動賽事紛紛延期，這場花蓮太平洋鐵人三項錦標賽也就成了中華民國鐵人三項協會今年唯一舉辦的一場鐵人三項。這次鐵人三項錦標賽有許多鐵人三項的常勝軍也參加，而另一亮點，就是前總統馬英九也是選手之一。馬前總統雖然已71歲但體力仍相當好，順利完成鐵人三項所有項目。

鐵人三項吸引許多挑戰自我的選手參加，參加鐵人三項是勇士，完賽是英雄。它有別於其他運動之處，是將游泳、騎自行車、跑步三項運動串連起來，特別不一樣的是轉換時間也是納入比賽時間，所以一分一秒都是相當重要的；此外，鐵人三項更自2000年雪梨奧運起已成為奧運正式比賽項目。在鐵人三項運動中僅對一項運動熟練是不夠的，需要三項運動都熟練，才能夠順利完賽。初次參加鐵人三項的我也在過程中享受三項運動帶來的不同體驗，在準備鐵人三項過程時出同時省思我國對於全民運動的推廣。

我國選手在東京奧運勇奪多面獎牌大放異彩後，政府也開始變得重視運動選手，但政府不應只重視為國爭光的運動選手，而是應該拓及推廣全民運動，運動對每個人是有許多效益的，如體重控制、有效預防心血管疾病、增強抵抗力等，所以政府也應該要重視全民運動。

在準備鐵人三項時，也深感南北的運動資源差距相當大，在馬前總統擔任台北市長任內積極推動市民運動中心，之後擔任總統時更推廣國民運動中心。而國民運動中心富含許多運動項目，有游泳、健身、瑜珈、桌球等，是能夠提供國民運動的好地方，且收費價格與私營機構比較便宜許多，希望用親民的價格讓民眾不覺得運動如此遙遠。此外，在國民運動中心設置情況可以發現，直轄市中，高雄市與台南市分別僅有一間營運中的國民運動中心，而其他縣市的國民運動中心數量也不多，但是如果真正要推展全民運動，是否應該是要設置更多的國民運動中心？這才叫「國民」運動中心，才能讓國民能夠培養運動的習慣，也不會因為運動設施不足而降低了運動的動力。

除了國民運動中心之外，幾年前有一波自行車的熱潮，而2015年時馬政府也規劃了自行車環島路線，讓想騎自行車環島的民眾可以參考。雖然有規劃環島路線，但是日常騎自行車的友善政策卻未普及，在北、中部地區的縣市規劃了許多自行車專用道，讓自行車免於與行人、汽機車爭道，但在南部地區的縣市對於自行車道的設置並不普及。台南市、高雄市雖然是直轄市，但自行車專用道的設置卻僅集中於市區，即使縣市合併已逾十年，但縣市的建設仍是有所落差，甚至到最後還演變為選舉的支票，但這選舉的承諾是否會兌現仍是未知數。

鐵人三項不僅是體力的挑戰，更是意志力的堅持，參賽選手雖然會花一段時間精勤訓練，但是在正式上場的日子，仍需要適應比賽環境、水溫，而在比賽過程中每位選手也都期望能將自身潛能全部激發出來，不僅是檢視平常的訓練成果之外，更是挑戰自我的表現。鐵人三項的競賽組是有排名的，過程中大家都是不斷挑戰自己的極限，不論如何能順利完成鐵人三項真的是不容易，每個完賽的選手都將會是自己心中的第一名，更能從鐵人三項中展項運動家的精神。

全民運動的推廣是需要長期的規畫，不應把其操作成選舉的空白支票，唯有真正改善運動環境、落實友善運動環境，才是推廣全民運動最好的政策。(作者為大九學堂二期學員)

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