再過1個月就要過聖誕節了，但今年的聖誕卻讓許多人擔憂。儘管新冠疫情最壞的情況看似已過去了，人們又可以團聚在一起，但疫情還是時好時壞，歐洲一些國家如奧地利仍在鎖國。擺開疫情，通膨的壓力正肆虐全球，美國人民在救濟金滿手下已不想工作，物價更是節節上漲。各地缺工普遍，船運大塞，加上中美貿易衝突仍在，全球供應鏈大出問題，一場後新冠的全球經濟變盤正在發生。物價到底能不能回去？貿易還能不能全球化？夾處著另一股各國疫苗與晶片的搶奪戰中，新世界的秩序正在重塑！而擺在眼前的事實是，中產階級勢必成為新浪潮下的犧牲者。

世界貿易和能源專家，曾任加拿大帝國商業銀行首席經濟學家與策略師的傑夫‧魯賓寫下了《我們成了消耗品：全球化海嘯中被吞噬的中產階級》一書，挑明指出新冠病毒對世界各地的經濟衝擊，病毒已造成前所未有的大規模全球經濟衰退，在全球化的時代，雖然消費支出和GDP看似持續成長，股市多頭也仍在創新紀錄，讓人以為我們處在經濟成長的道路上，但這只是一個危險的錯覺。

因為消費支出、GDP成長和股市上漲，與多數人的經濟健康幾乎沒有任何關係，因為這些指標充其量只是用來衡量富人的經濟健康。迅速萎縮的中產階級正是全球化下的犧牲品。在經濟強勁成長的背後，利益分配極度扭曲不均，理論上每個人都應該過得更好，但現在許多人的境遇卻變得更糟。對這些人來說，自由貿易讓他們變得更貧窮，而不是更富裕。

以美國來看，全球貿易規則犧牲了美國的勞工利益，給了像中國等第三地低薪資國家巨大的商業優勢。許多美國公司，例如蘋果公司在中國擁有龐大的供應鏈，以及龐大的iPhone銷售量。然而同時大多數美國勞工卻被拋棄了。在過去幾十年裡，美國勞工幾乎看不到實際收入的成長。他們失去了工廠的工作，或者為了保住工作而大幅減薪。事實上，持續不斷的工廠工作外包以及隨之而來的薪資縮減，正在讓世界上幾乎所有已開發經濟體的中產階級萎縮。而在新冠疫情全球供應失調下，中產階級受害更重，他們在國民所得所占的比例下降得更劇烈。

在台灣這種現象也躲不過。台灣的晶圓科技業與金融業薪酬所得仍在大幅成長，但服務業失業者卻遍地都是。軍公教要調薪了，但多數上班族卻無感。薪資難漲，而物價卻已飛漲，房地產價格更壓不下來。台灣的貧富差距在已經惡化的基礎下，將更形擴大。

「如何分配」是接下來最大的挑戰！這不只發生在媒體關注的疫苗施打上，更是活生生的經濟現實問題。有了疫苗我們不怕染疫，但沒了經濟收入一樣活不下去。我們正期待一個可以自由自在的疫後新世界，但我們卻擺脫不了「共同貧窮」的陷阱。當公投議題火熱，當選舉又快來臨，請大人們關心一下台灣經濟前景與產業現實，早早超前部署，救救中產階級吧！（作者為台北市出版公會理事長）