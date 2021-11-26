子女不聽話，做父母的總是會傷心；但菲律賓總統杜特蒂的女兒薩拉不聽話，對老爸來說，傷的不只是心了。

原本杜特蒂的如意算盤打得很好，憲法既規定總統不能連任，他就讓長女薩拉去選總統，他來搭檔做副總統，如此便可延續他的政治生命。這招他以前在納卯市就用過，先是他當市長，然後換薩拉當市長，他做副市長，下一任兩人再換回來，搞得好像納卯是他們家的私產。杜特蒂在當地經營甚久，確實牢牢掌握了菲南民答那峨。

不過薩拉這回不聽話了，她對參選一再反覆，最後竟是自行和前獨裁者的兒子小馬可仕聯盟，她參選副總統，未來將擔任小馬的副手（菲國正副總統是分開選舉）。薩拉在民調中排名最高，小馬猶在其後。對於女兒叛逃，杜特蒂大惑不解，不懂為什麼排名第1的薩拉放著總統不當，要去當人家的老二。

薩拉的決定大概是想從家族企業裡出來自立品牌，不當老爸的提線傀儡了。杜特蒂一放出薩拉和他參選正副總統的消息就立即激起民意反彈，因為大家都看得出他是想走巧門繼續掌權，就算不違法，也仍違背了憲法精神。雖然杜特蒂民意支持度一直蠻高，但並不表示民眾願意讓他用副總統的身分竊取總統大權。於是他改讓親信克里斯多福．吳當薩拉的搭檔，這樣正副總統都會聽命於他。

可惜杜特蒂想得太美，以為可以像擺弄人偶一樣把代理人放進總統府，沒想到人偶居然有自主意識，悍然切斷了杜特蒂操控的線繩。這可能是因為薩拉很清楚，如果照著老爸的安排，她這個總統不但無法擺脫杜特蒂的指揮，人民也只會把她看成杜特蒂的分身。她選擇走自己的路，和小馬可仕搭檔，雖然不會有實權，但卻能躍上一個屬於自己的國家級政治舞台，把老爸甩在身後。

小馬和薩拉的搭擋被視為強強聯手，因為馬可仕家族在北部呂宋島有很大影響力，和薩拉背後的杜特蒂勢力剛好可互補。但薩拉一改投陣營，杜特蒂便讓原本要選副總統的克里斯多福．吳改選總統，他自己則參選參議員，並聲稱唯一支持克里斯多福．吳當總統，因此小馬和薩拉的組合反而和杜特蒂站在了敵對立場。

不過離明年5月投票還有半年，也許杜特蒂會認清現實，捨下愛將回過頭來幫薩拉抬轎，因為克里斯多福．吳民調不高，可說幾無勝算，杜特蒂支持他無異於浪費了自己的政治資源，若能幫薩拉助陣，總比父女對抗更能延續自己的政治影響力，不過當幕後操盤手是別想了，小馬可不會聽命於他。

小馬擁有馬可仕的死忠支持票源，但老爸的獨裁統治也成為擺脫不掉的包袱。他曾享受堆金砌玉的生活，20多歲就當上省長，怎麼說都無法和過去切割。但他自1991年從流亡的夏威夷回國後積極投入政壇，眾議員、參議員、省長都當過，算是已經營出自己的政治勢力，在參選諸將中聲勢僅次於薩拉，兩人聯手，勝算頗高。即使杜特蒂力挺克里斯多福．吳，可能都不會對「馬薩配」造成太多牽制。

薩拉若成功自立品牌，杜特蒂的影響力就會被分散，甚至漸漸成了死在沙灘上的前浪。這個遠景，恐怕更讓老爸傷心，不過只要利益一致，化敵為友都有可能，何況父女。