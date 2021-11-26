近來治安敗壞，民怨沸騰，但我們卻看到，民進黨政府官員卻天天在耍冷耍笨，為自己的專業刷下限，難怪有網友質疑，我們為何要浪費民脂民膏供養這些三寶官員？

看看我們的「三寶內閣」，有把萊劑類比保健品的農委會主委；把萊劑與莫德納疫苗相提並論的經濟部長；把治安問題歸到球棒上的內政部長；還有個根本不瞭物價與經濟現況的主計總長。說詞反覆，政策一再跳票，根本是用廢話治國。

但這些都只不過是有樣學樣，因為我們有個會直接在總質詢嗆立委的閣揆，還有個囂張到「沒什麼好道歉的」、「不然要怎樣」的衛福部長。整個內閣充滿了濃濃的「三寶風」，每個部會首長都想搶當幹話王。越多的幹話，越不合邏輯，似乎越顯示忠字當頭，不惜一切也要為黨、為政策辯護，前途越加不可限量，實在讓人傻眼。

仔細想想，從屏東挖眼案到超商店員刺死案，從街頭球棒隊鬥毆到行車糾紛被毆入院，民眾幾乎人人自危，但整個內閣從上到下，第一時間有任何政府官員正視問題，跳出來幫民眾解決問題嗎？更別提任何反省與道歉！

正如被害人家屬所說，好好的小孩去上班，怎麼一條命就沒了？勸人戴口罩，不是店員的錯，就算沒口罩，進超商也要實聯制，提醒客戶實聯制就不會出問題？便利超商散佈社區每個角落，店員會遭傷害，庶民就不會嗎？

超商店員蔡先生認真規勸顧客戴好口罩，只是在盡他的責任，政府不圖有效解決社會安全網漏洞，沒有提供任何資源，這麼多起超商店員遭攻擊，竟然只換來陳時中一句「勸導配戴口罩不是一般民眾的責任」？

況且不論現在大夜班人力根本缺到不行，萬一真遇到情緒失控客人手持利器，到時政府建議的兩個店員輪班就擋得住嗎？且鼓勵店家自備辣椒水，到時如何使用？會不會激怒對方？又會不會有防衛過當的風險？

同時說穿了，政府不就是束手無策，轉個彎鼓勵民眾自力救濟，碰上危難自求多福嗎？

又如不肖分子以球棒打人，關鍵原因是政府無能、治安敗壞，當然不是球棒的問題。但內政部長第一時間不宣示全面打擊組織犯罪與街頭暴力，或下重手斷絕犯罪組織金流與聯繫管道，居然要求警察臨檢註記車上有球棒？政府是打算推球棒實名制嗎？問題根本不在球棒啊！

畫錯重點也就算了，起碼只是治標不治本、粉飾太平。更糟糕的是，看到民眾怨聲載道，內閣官員不但無感，卻繼續把所有精神與注意力放在抹黑公投上，以鞏固政權，繼續顛倒黑白，混淆視聽，毫無避諱地抹黑在野黨，抹黑所有倡議公投的民間團體。

於是，現在遭國內法令禁止的萊克多巴胺，被農委會主委拿來類比保健食品？被經濟部長拿來類比通過FDA認證安全無虞的疫苗？這些話一出，信口開河，網路一片罵聲，試問，這些話到底有沒有經過縝密思考？還是為了保官位，所有專業甚至常識都不顧了！

但最悲哀的是，三寶官員變本加厲，一棒接一棒，爭議發言像連珠炮，把失言當家常便飯，在朝在野兩付嘴臉，但是他們從不反省，從不道歉，絕不認錯，「不然要怎樣？」一句話就吃定所有民眾，不然就全推給「在野黨造謠」、「阿共的陰謀」，真是另類的台灣奇蹟。

反正民進黨政府早已完全執政，有著金剛不壞的國會多數護航，又有網軍與側翼護航，以致官員只知享受權力、力保官位，唬爛治國，施政不用心，頭痛醫頭、腳痛醫腳，又怎麼會把卑微的民眾放在眼裡？

只能說，高官的日子過得太舒服了，根本無法理解民眾的恐懼吧！（作者為立法委員、律師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※