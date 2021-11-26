反萊豬的民意高漲，可能是被逼 急了，日前農委會主委陳吉仲語出驚人，以人類的保健食品比喻豬吃萊克多巴胺，引發輿論譁然，也因此被封為行政院新三寶之一。事後陳吉仲喊冤表示，自己並沒有說萊劑是人類的保健食品，不過，其實外界的批評並沒有說陳指萊劑是人類的保健食品，他的澄清根本就是刻意轉移焦點。

距離1218公投日越來越近，為了護航萊豬，陳吉仲越來越賣力，不但竹篙掛菜刀，把作為動物飼料添加物的萊劑胡亂比擬為人類的保健食品外，他還指稱歐盟因為禁萊豬遭到世界貿易組織（WTO）罰鍰。言下之意，如果台灣禁萊豬也會被WTO懲罰。之前中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳，在公投說明會上也曾做過類似的論述。他說，歐盟因為禁止萊豬在WTO敗訴，歐盟為此每年要對美開放相當於1億美元的零關稅配額，或是增購黃豆、天然氣等。當時李淳還問，難道台灣要這樣被重罰嗎？

然而，根據「民間反瘦肉精毒豬聯盟」的調查，上述陳吉仲的說法並不確實。反毒豬聯盟指出，美國是在1996年向WTO控訴歐盟禁止賀爾蒙牛肉進口，但萊劑卻是在1999年才上市，因此美國從來沒有向WTO提出所謂歐盟禁萊豬的「爭端解決」申請。此外，2012年經濟部也在相關的調查報告中指出，禁止含萊劑的牛肉進口是不是違反了WTO的規範，WTO的爭端判決並沒有判例，所以根本就沒有「禁萊豬敗訴被罰」一事！

身為農業主管的陳吉仲，率爾評論貿易談判，不但有撈過界之嫌，而且還說錯成了笑話；或許他真的想在反萊豬公投上向民進黨政府表忠立功，不料卻畫虎不成反類犬，連民進黨立委都要求他發言要謹慎，簡直是裡外不是人。

反萊豬的民意始終居高不下，民進黨內聰明的人都知道要避開這個敏感議題，不但各級民意代表、執政縣市首長基本上都躲得遠遠的，就連食安主管機關衛福部長陳時中都對萊豬議題保持沉默，最多只在立委質詢豬肉儀表板資訊不足時，承諾將會改善。

同樣被封為政壇新三寶（陳時中、陳吉仲及內政部長徐國勇），善於自保的陳時中顯然比陳吉仲機靈多了，知道萊豬地雷少碰為妙，只有陳吉仲一路傻傻往前衝，不但打臉自己當教授時曾說過的話：「拚命也要擋下萊豬」，如今還加入了「造謠國家隊」，在開放萊豬一事上欺哄瞞騙、謊話連篇。

出身農家的陳吉仲當初擔任農委會主委時曾被外界看好，連國民黨執政時的前農委會主委陳武雄都在臉書上說，他是民進黨裡面真正懂農業政策的人；陳吉仲自己則表示，從來沒有想要在政治領域「有任何發展」，還說卸下官職後想重回學術圈。問題是，陳吉仲自從當官後，一路走來，成為執政黨種種惡劣政策的幫兇、推動者，包括農地工廠就地合法、農田水利會改官派，以及蠻橫開放萊豬，連藻礁公投他都摻一腳，企圖替蔡政府說服環團打住。

在錯誤政策上無役不與的陳吉仲出賣了豬農、背叛了當年一起打拚的農運夥伴、違反了學術堅持，為了當官，幾近人格破產的陳吉仲，不做官的話，恐怕哪裡都回不去了。（作者為資深媒體人）