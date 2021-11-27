這是1949年5月27日，中國人民解放軍在上海淪陷後，不驚擾上海市民，不住民房，露宿街頭。（新華社）

1949年5月27日，中共宣告上海解放。進入上海後，解放軍嚴守紀律，不入民房，在街邊吃飯。（圖文：新華社，上海市檔案館提供）

我爸走了，只剩下我媽孤身一人滯留在陌生的大上海。不過，戰局變化實在太快，容不得我媽自怨自艾、胡思亂想；小老百姓心裡唯一的念頭就是「怎麼活下去」。我媽說，我爸走的時候，上海市區已經隱約聽得到遠方的炮聲。接連數日，炮聲愈來愈響，誰都知道大敵當前，共軍氣勢愈來愈旺。後來，炮聲停了，城裡到處響起劈劈啪啪的槍聲，雙方展開了激烈的巷戰，大包銀元和黃豆都被堆起來當作防禦工事。上海市民不敢出門，都縮在桌子底下，躲避四射的流彈。不知道過了多久，漸漸地槍聲愈來愈稀，終於沉寂下來。戰敗的國軍撤退的撤退，投降的投降，共軍進城了！

我媽記得，停火那天一早起來，全上海都變了樣子。無數的人手臂上綁個白布圈，跑到街上去歡迎共軍，一夜之間上海市民似乎都變成了「共產黨」。大批共軍，包括許多缺胳膊斷腿、躺在擔架上的傷兵，攙攙扶扶地進了上海，都睡在大馬路邊上。我媽的第一反應是，這些土裡土氣、精疲力盡的鄉下士兵，是怎麼把國軍給打敗的呢？

共軍進城了，我媽的自衛動作是仔細把所有東西檢查一遍，將所有與國民黨有關的象徵一一清除，包成一包，丟到井裡去。另外還包了一個包袱，裝些衣服細軟，準備按照約定經過杭州，再轉往臨安老家。

臨安縣城距離杭州45公里，我家距離縣城3公里，是有山有水的典型江南農村。與世無爭的農民們世世代代靠種稻米、抓魚、採茶和砍竹子為生。我媽投奔老家的時候，我奶奶還健在。我爸有四兄弟，大伯、二伯都在抗戰中去世，老么我爸從軍去了，老家只剩下三伯父當家。三伯有5個孩子，加上大伯留下的3個孩子，和我同輩的堂兄堂姊一共有8位。我媽挺著漸漸隆起的肚子，說著與眾不同的江蘇話，暫時在浙江老家安頓下來。老家雖然沒有戰事，但生活卻很拮据，媽媽還得從她隨身攜帶的金戒指中拿出兩三個來換米給一大家人吃。

杭州地區比上海淪陷還要早，臨安此時已經被共產黨控制幾個月了，新政權正在作全面統治的準備工作。我媽感覺到共產黨的影響正在一天天增加。提心吊膽地度過了兩個月，終於有一天村裡接到通知，說過幾天要召開「村民大會」，進行政令宣示、定成份、編組和「揪出壞分子」等活動。瞎子吃湯圓，我媽「心裡有數」，這會可開不得。一開會，她這個外鄉人講的是與眾不同的江蘇話，只要一開口身分非要暴露不可。身分暴露了，隨便一追查，就知道她老公是國民黨軍人，這可不是鬧著玩的。最後，我媽決定在村民大會以前離開臨安，堅毅的小婦人從此隻身踏上了萬里尋夫的征程。

我媽離開臨安的動機與目的非常單純，就是要靠她自己的力量去找我爸。我爸不是到台灣去了嗎？那就到台灣去找他好了。其實，「台灣」是個什麼樣的地方？在哪裡？怎麼去？她一點也不知道。我媽這種簡單、明確，而且堅持到底的作風，在她往後的一生中不斷地出現了許多次。

「萬里尋夫」的第一個動作是到以前的熟人那邊看看，打聽打聽有沒有什麼新消息。路過杭州的時候，我媽去看望一對夫妻，他們見到我媽就像見到鬼似的，嚇得半死。我媽第二天再去找他們，發現那裡已經人去樓空，他們連夜逃之夭夭了！共產黨來了，他們隱姓埋名都來不及，誰還敢跟你這個國軍家屬打交道啊！

我媽到了上海，拜訪了幾個認識的人，沒打聽到什麼消息，最後找到我爸的拜把兄弟王伯伯家。就像專門等在那裡一樣，我媽一進門就看見我爸給她的一封信躺在桌上。原來我爸到了台灣，立刻為我媽申請了台灣入境證，把它裝在一個寫好老家地址和我媽名字的小信封裡，然後外面再套一個比較大的信封寄給王伯伯，請他把裡面的小信封轉寄給我媽。為什麼這麼費事要轉寄呢？因為兵荒馬亂時期，我爸怕鄉下地方會檢查敏感的台灣郵件；而我爸有把握那時候上海、台灣之間的郵政還很暢通。

好在王伯伯延遲了幾天，沒有立刻就把小信封寄出去。否則信寄了，我媽又離開了臨安，就是折返回去拿，也未必能拿得到呢！我又一次發現，萬一我媽沒拿到台灣入境證，地球上一定不會有我這個人了。

收到了台灣入境證，我媽總算放下了心中的大石頭，找到了下一個方向。不過還有一件事讓她放心不下，她要到江蘇鎮江去一趟。

【未完待續】