更文這事，一是要世界發生有趣的事，二是要苦心思索在工作之餘勤奮讀書，而近日國際無聊靈感寥寥只能整日與同事朋友瞎聊。還能寫什麼？抓耳撓腮多日，放棄找尋靈感了，用個偷吃步：乾脆回覆讀者朋友常問的問題吧！

一到四題是最常見的問題，持續數年，總有舊雨新知一問再問。

至於我知道你們都想看的第五題：你自己認為如果、假設、哪天真的統一，「統一之後」的模樣可曾想過？遺憾的是，我的回答淺薄，立場也未必讓諸君滿意。若有心急者可以跳去最後看，但或許會令您失望。

一，台北女孩請你做到日更（周更）吧！

催更，是本公眾號最常見的，簡直逼死臣妾了。我這人有怪癖，文章剛發出之時反而不會看太多留言，反而是不更的日子裡，偶爾偶爾打開後台，往往可以見到至少三條（常常三條以上）「更新太少啦」、「作者太懶啦」、「快更新了啦」！

我等俗人總是上班摸魚聊天講八卦，下班癱平種在沙發上。明明今日沒有多大勞動與貢獻，七點回家時卻猶如打了場對日抗戰，能勉強煮個麵條炒個青菜已是勤快。

自然，總是譴責自己，不寫文章也得看書吸收知識。這時又給自己找借口了，上班時再摸魚，也得看一堆正經的、不正經的新聞資訊和媒體分析，腦子塞滿了對於現實世界種種破事的疲憊感。

這時要打開季辛吉的《論中國》？累死臣妾啦！

做媒體久了會有很糟糕的週期：偶爾間歇性興奮，比如寫出一篇自己滿意的稿子，採訪一個新奇的觀點或是終于思索到有趣的題目。但多數時候是常態性喪志。

這沒分哪個領域，更沒有分你在什麼媒體。同事和不同公司的朋友常掛在嘴上的往往也是「中美關係就這樣」、「歐盟現在就那樣」、「兩岸反正也這樣」。

這甚至還會上升到「到底寫這些能幹嘛啊反正也改變不了什麼」的自我質疑。

講了這麼多，終究是一個字：懶。

但請相信我吧，在玩物喪志多日之後，仍會奮力一躍。這就是俗人的日常。

二，你的文章都打模糊仗啦！太和稀泥了！

幾年前曾經親眼目睹一場兩岸糾紛。兩位都不算太熟、分別來自海峽不同岸的朋友，因為無聊的事情怒目相視。正好講到台灣經濟問題，台方代表說了幾句「可是大陸經濟也有很大問題，貧富差距很大」。

可能雙方對彼此有些誤會，陸方代表怒意橫生，十多億人的地方能都有錢嗎？台灣人應該要比就跟一個同樣人口數的城市比，天天揪著農村比有什麼意思？

而「六億人月收入一千」曾引起大陸輿論場討論，自然也在台灣論壇上被酸上幾句。我一直認為這種現象非常怪誕，農村收入低是一個丟臉的事情嗎？幫助基層，改善問題才是最重要的。

很多事情明明可以就事論事，但如果一方是台灣、另一方是中國大陸，往往政治意識就會被放到最前面。

大Ｓ離婚的新聞我也對同事跳跳叫叫，明明就是離婚，怎麼又上升到大Ｓ立場問題、瞧不起大陸？莫名其妙！孩子不在北京受教育就是有優越感？天哪，兩岸夫妻一方在北京賺錢、一方在台灣照顧雙方父母或孩子，這現象太正常啦！

我個人如果以後有小孩（萬分之一機率吧），其實也會偏向帶回台灣，因為北京養育費用、壓力都太大了。這就是一個不富裕人士的選擇，但如果老公有錢在哪都可以啦！

其實很多事情就是人之常情，百姓關心的只有一樣：自己的生活。就算在統獨議題中，如果去問每個老百姓想什麼，可能也不會這麼怒氣沖沖。

三，為什麼一直待在北京啊？變成台北女孩看北京！

必須告訴大家，許多台灣人與北京，都是互相嫌棄、卻又常伴左右的孽緣，跟結婚十年（或三年？）的夫妻一樣。

在北京的台灣群組中，時不時就會有人分享「北京的盡頭是去上海」、「上海迪士尼的煙花，證明現代化防疫」、「上海充分體現了中國現代化城市的模範」等文章。

然後就會看到一幫台灣北漂刷刷刷地轉發。

身邊的台灣北漂每到杭州啊、蘇州啊、上海啊、廣州啊，往往瘋狂發美食照。

而平時在北京，發的最多的，大約是夜晚字節跳動大樓的燈光，公司食堂，以及握著一杯咖啡的自拍。

我因為工作關係確實難離開北京，平時就轉發各種段子，像極了不想付贍養費所以不離婚、只能下班在車子裡抽菸的苦悶男人：北京一切為政治服務，治理往往一刀切，許多時候不是以「市民方便」為出發點，哎呀真是夠煩人啦。

「因為我熱愛這事業離不開北京」，或是「因為我愛這家公司所以離不開」感覺挺害羞，成年人了裝什麼裝！於是近年理所當然搬出阿竹——阿竹是北京喵，帶著他太麻煩了，離不開啊。

四，你為什麼一直沒結婚啊？

超多人問的！關卿何事啊下一題！氣死了！

五，關於兩岸統獨，你一直在回顧過去啊！為什麼不試著展望未來？你覺得真的統一之後會如何？最近不是說「財政盡用於改善民生」？

「統一之後想像會怎樣」這個問題其實最近幾篇文章中都被問到，我有簡單粗暴地對幾個讀者朋友回過「我不知道」。寫了大陸朋友未必喜歡，台灣朋友跟我翻臉，太難。

什麼你真想知道啊？

確定想知道啊？

好吧！

沒有讀者，本公眾號就沒有存在意義，我最敬畏讀者朋友了！你們問了，我就據實相告。

這幾天我問了幾個台灣朋友，意外地大家都講出許多想法。

首先需要說明幾點。其一，這完全不是一個非常簡單的「統一後財政都用於民生，有利於民，經濟會好」這種想像。

涉及的層面非常複雜，這是一個需要非常多專業人士一起討論的大命題。我不是專家，寫得會相對很淺，純粹是民間層面的想像/憂慮。

其二是台灣與香港情況不同。自然香港是試驗場，對台灣是在吸取香港經驗之後的另一套方式。台灣一直相對自主，但是與大陸的文化又高度相似。長期之後，台灣與大陸的融合到底是比香港更好還是更糟，身邊的台灣人持各半意見。

其三是這是需要非常同理心的一個問題。希望您理解，台灣人習慣的一套環境、體系，若一下子改變，不論對什麼立場的人而言，都會造成不小衝擊。

您或許會想「這有什麼好怕的」、「怎麼會這樣」，請盡量別以自己從小到大的生活環境去衡量。另外，所謂「沒有一片雪花是無辜的」，我覺得人與人之間說這種話非常冷酷，這句話不能作為缺乏同理心的包裝紙。

花了一百字講前提，現在正式回答啦。

1，這問題的先決條件：統一方式。若過程台灣有人傷亡，那會是長久裂痕，心理創傷難以彌補——這點是大家的共識。

所以我問朋友的，只能建立在一個前提：如果是和平（比如最多以武逼統），並未造成傷亡。如果是這個前提下，您想像的會是如何？比如生活變化、經濟變化，第一時間的想像？

有朋友會舉手發問，那如果是台灣高官要逃走被打下來呢？如果是某某意外的傷亡呢？如果是你們台胞自己開槍走火呢？所以啊各位，不同情況，都會造成民意的變化，誰也不知道屆時會有多少突發事件。要往下講，就只能以最理想的「和平未傷亡」來做前提。

2，去除大家都能想到的「審查是否變嚴格」（希望不要黃片減少啦、出版受限啦、十八禁的遊戲不能玩啦等等），有幾點比較共同的顧慮。

其一是屆時「意識形態審核」是否當道。我採訪的朋友們不論立場，無一例外，都提到了這一點（並非只有偏綠者問，偏藍者也會擔憂屆時社會風氣）。比如因為短期的政治變化震盪，人們為了利益或「想展現忠誠」相互舉報對方，這在過去歷史中層出不窮。

其二是經濟民生層面。當我問到「看大陸經驗也知道，大陸政府在經濟層面表現相對出色，那對於統一之後的大環境有何預期」？

普遍的預期是「維持現狀」。最大的共識是整體薪資不會比現在好多少、也不會更差，端看收入較低的基層生活是否進一步改善（也就是共同富裕之概念），對於台灣最多數的中產階級其實難有變化。在生活水準方面有人悲觀有人樂觀，有人（非偏綠）表達「物價房價可能飆高怎麼辦」之擔憂。

有兩位朋友都提到：台灣長久習慣於強企業／弱政府的情況，政府過去推行經濟政策往往不了了之。大陸政府宏觀調控經濟的方式到台灣會水土不服，也可能先引起劇烈反彈，並非「屆時年收入多兩三萬台幣」這樣簡單。台灣本身也有底子，並不認為經濟會更差。是否更好，持「不期不待沒有傷害」之態度。

整體而言這一塊所有朋友給出的回答都很類似，基本認為若往後真統一，經濟不會太受打擊，生活繼續，但並不抱多好的預期。

其三是，有位朋友特別提到一點：在短期震盪中，會發生出乎預料的偶然事件。並不是「政府本意」，但就是發生了一些偶然衝突事件。這類事件若激起了人們「我不出聲，下一個就輪到我」的普遍恐懼，那就會產生棘手局面。

反過來說，若屆時人們發現「好像不爽還是可以發洩一下也沒事／走上街頭的人也沒有怎麼樣」，那自然可能小打小鬧為多，久了相安無事。

沒辦法寫得太清楚，但相信大家都明白，就不多言。

3，以上這些簡短內容，可能花了您三分鐘不到閱讀，但我卻糾結很久，才決定寫這個回答。寫這回答一則不討好，二則這是一個需要時間證明的事情，我不是預言家，預測不了局面好壞。

回答完這個，可能大陸朋友說「就這樣」？台灣朋友罵「講這個幹嘛」？

曾經一個交情很好的對台朋友問，「對於你個人而言，哪天統一真發生，是亡國感，還是就是換政黨」？

我據實以告了。他不太理解「既然憲法是一中原則，為什麼人們無法用換政黨來解釋」？

就是沒辦法啊不一樣啊，這種事就算用法理來安慰自己，也會覺得很難說服自己吧！我哇啦哇啦地說。

兩岸對此所想太不同了，就算是熟悉台灣的也不例外。這就是我寫這篇的原因。當然，我真的不知道，現在寫這種文章，是否太早？是不是好的時間點？

本文發出之前給一位研究兩岸問題的朋友看，他給我寫了一段回覆，我非常喜歡，作為這篇文章結尾。

其實我不太喜歡回答統一之後這類問題，我們作為平民百姓，怎麼能預知之後會是怎麼樣的？只能從大陸的情況、香港的情況來做判斷，給出一個模糊的感覺。

統一之後，中國大陸在意長治久安，而美國的角色也會產生改變。政治和教育、各方面的巨大變革，都是無可避免。

現階段兩岸對於統一之後確實有著不同的想像，表示兩邊的心理距離還是很遠，都是在用自己的生活經驗來做衡量，把大陸看成另一個台灣，或是把台灣看成另一個大陸，但這些可能都局限了彼此的認知，所以設想未來固然重要，但好好觀察現在跟過去同樣也很重要。（郭雪筠/台北女孩）

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中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

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