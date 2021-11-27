（圖：作者提供）

2021年11月中旬由公視和客委會製作的《茶金》連續劇，因為「四萬換一塊」政策係「由美方鼓勵執行」的劇情是否符合史實，引起爭議；筆者藉各種檔案資訊、國家圖書館館刊的論文來還原當時情況。由於事隔70餘年，參與其事的官員應已全數過世，檔案也殘缺不齊，只能從經濟、政治兩個面向來說明。

1945年8月台灣光復初期，台灣省行政長官為避免通貨紊亂，不在台灣地區使用在大陸的法幣，因此市面流通的貨幣仍是日據時期發行的3種貨幣：日本銀行券、日銀發行的輔幣與輔幣券，日本政府所屬台灣銀行（簡稱台銀）發行的台灣銀行券。

日本在侵華戰爭末期已掏空台銀去抵充侵略中國的戰爭債務，投降後藉口復員費用的增加，大量發行台灣銀行券，兩個月內發行量暴增12億5000萬元，造成物價猛漲，通貨膨脹。台灣省行政長官公署乃於1945年11月7日公布《處理省內日本銀行兌換券及台灣銀行背書之日本銀行兌換券辦法》，除抑止惡性通貨膨脹，也禁止其繼續發行固有銀行券。

台灣光復後發生通貨膨脹的原因頗多，包括日據時期台銀承購巨額日本發行的公債，埋下通膨的種子；1946年起年國共內戰擴大，軍政方面支出龐大，於是動員台灣提供物資支援；許多大陸居民撤退來台，生產力尚未恢復，造成物資嚴重缺乏，物價上漲；而大量工商游資從大陸流向台灣也影響金融市場。

1946年9月1日財政部採取發行等值於台灣銀行券的「台幣」，以收回日據時的台灣銀行券。而日據時期的台灣銀行、三和銀行及台灣儲蓄銀行合併重組為新台灣銀行，只准許「台幣」流通於台灣省地區，這些台幣後來稱之為舊台幣或老台幣。

原有的台灣銀行券以1比1等值兌換收回，期限為9月1日至11月30日。但因國共內戰造成的龐大財政赤字，台幣發行之後，台灣物價逐漸高漲，不得不大量印發鈔票，形成惡性循環。

1948年5月，台幣面值難以應付大額支付，台銀另發行「即期定額本票」，面值有5000、1萬、10萬及100萬元4種，因應工商交易之需，以濟軍政行政費用兌換之急，並與台幣同時流通市面。

當時政府在大陸紊亂的財經政策影響到台灣的金融財政，本專欄（09月11日）曾提到財經共諜冀朝鼎是誤導國府財經政策的元凶。由於國府統治區規定使用法（定貨）幣，淪陷區使用偽幣（中儲券），1945年9月財政部規定法幣與偽幣的兌換率是 1：200，淪陷區民眾一夜間傾家蕩產，國統區民眾和官員紛紛到淪陷區搶便宜，大量囤購貨物，頓時淪陷區經濟大亂，物資短缺。

1946年台灣推出「台幣」（現在稱為舊台幣），當時以1元兌收法幣30元，後來台幣1元竟能折合法幣1635元；隨著台幣超量發行，刺激物價飆升，百姓只得以物易物，因為鈔票的價值跟不上物價的上漲。

1948年國府戰況危急，軍費開支高達財政總支出的68.5%，法幣總發行額高達660萬億元仍無法抑制通貨膨脹，加印鈔票也無法維持。財政部長宋子文於1948年8月19日又實施舉世最大幣制改革的「發行金圓券」，法幣300萬兌換金圓券1元，用金圓券強制收兌法幣，史稱「819幣改」。

金圓券發行之初，大陸各省金融活動曾短暫平靜，但隨著戰局逆轉，軍需糧餉的供應浩繁，物價昂貴無法抑止，又增加發行量，造成金圓券步上法幣後塵快速貶值。由於國府局勢愈益惡化，經濟肅條，各省工商游資大量湧向台灣，使台灣物價飛騰，但是政府仍憑藉台幣大量發行墊付國共內戰所需之費用。

金圓券劇烈惡性的貶值使通貨功能無法維持，1949年中期台幣發行額高達5270億餘元，比原訂發行額增加175倍，濫印鈔票導致台幣大幅貶值。

官方統計顯示1946至1949年每年平均物價漲幅高達922%，1948至1949年5月，金圓券貶值367萬倍，法幣則形同廢紙。而台灣的經濟惡化不僅是單純的貨幣膨脹，而是通貨與工資交替的「螺旋形膨脹」現象。

斷絕大陸國統區通膨殃及台灣

1949年6月15日，台灣省政府為了和金圓券切斷關係而實行貨幣改革來穩定島內的金融風暴，復甦經濟。由台銀發行2億元新貨幣，定名為「新台幣」和原有的台幣做區別，以大陸運台的黃金80萬兩作為新台幣發行準備金，只在台澎金馬地區使用。

新舊台幣的兌換規定「1元新台幣等於4萬元舊台幣」，台語俗稱「四萬換一塊（箍）」，限定發行額不得超過新台幣5億元來穩定狂飆的物價，同時切斷與人民幣的連動關係，斷絕大陸國統區通貨膨脹殃及台灣，遏阻舊台幣濫印刺激物價，1949年6月21日舊台幣停止流通。

新台幣取代舊台幣乃政府在1949年防止台灣經濟崩潰的最後措施，財政廳長嚴家淦用大陸運來台灣的黃金為基準，以1元「新台幣」可以買到的黃金換算出需4萬元「舊台幣」才能買到，因此訂出「四萬換一塊」的兌換率。嚴家淦被稱為「新台幣之父」。

公視於2000年7月推出的《輾轉紅蓮》連續劇就曾提到台灣「四萬換一塊」的時代背景。而2021年《茶金》連續劇演出美方代表宣稱「要改變台灣的經濟，最快的方法就是發行新台幣」，行政院副院長回應「我中華民國堅決反對」的情節終於引起強烈爭議。

1948年美國大選，蔣介石押錯寶公開金援支持共和黨杜威而與杜魯門交惡，杜魯門對國府的腐敗本已厭惡，11月爆冷連任後更加深對蔣政權的反感，決定放棄國府，無意協助與介入國民黨事務。蔣介石雖於1949年1月21日被逼引退，但仍握有實權，以蔣的剛烈個性自不容許華府再補一腳干預其財政措施，因此「四萬換一塊」政策是「由美方鼓勵執行」的說法值得商榷。

而公視於2021年11月23日透過臉書回應表示，「本（客委）會對於《茶金》僅以一場戲呈現『四萬元換一元』的時代背景，未能清楚正確交代政策始末，確有不足，深感抱歉，將於節目播出時以文字說明作為補充」，上述回應已表達橋段劇情的瑕疵錯誤。

真相只有一個，傳說、杜撰卻層出不窮，有些真相如甘迺迪遇刺案、林義雄住宅滅門血案、陳文成命案、陳水扁兩顆子彈案永遠是謎中謎的懸案；《茶金》風暴卻能透過塵封的檔案和歷史還原真相，爭議似可告一段落！

（作者為文史工作者）

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】