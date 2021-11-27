菲律賓政府於11月26日宣佈，自12月1日起，將試行重新開放國境，凡出示完整接種新冠疫苗與篩檢陰性證明者，即可免隔離入境菲國。其中開放名單包括有：日本、泰國……等157個國家旅客，但「台灣未入列」。

再看隔鄰日本，則該國已自本月8日起，即放寬邊境管制。日本目前規定：若已完整接種BNT、AZ或莫德納等三種疫苗者，則入境隔離期間可自10天縮短為3天，但日本不承認台灣的「小黃卡」接種證明，台灣民眾入境日本後，仍需隔離14天。

至於泰國，乃是於10月底發佈公告：自11月1日起，「凡完整接種疫苗」的台灣旅客，可免經隔離即入境泰國。但國產「高端」疫苗，並未被泰國認列為「免隔離」疫苗。

何以台灣「未入列」菲律賓的157國免隔離清單？查菲律賓政府於昨日公告中，僅就「免隔鄰入境」條件說明：凡持外國護照者，在入境菲律賓前，必須曾在「綠名單」國家、領土或司法管轄地停留過14天以上，且持有世衛組織的國際疫苗接種與預防證書（VaxCertPH），或基於互惠條件，接受菲律賓疫苗接種與預防證書的國家方可免隔離入境。而台灣到底不符合以上的哪個或哪些個條件？疾管中心是不是應主動且盡速對國人說明？

至於6度捐贈AZ疫苗給台灣，捐贈總量達420.4萬劑（為日本支援其他國家疫苗數目之冠），卻猶然不承認台灣的「小黃卡」，仍規定台灣民眾入境日本後，需檢疫隔離14天。指揮官陳時中日前對此表示：「日方希望若鬆綁我國旅客入境管制，則我方也應互惠對等鬆綁，但目前台灣規定，凡入境者一律要檢疫14天」。就此看來，在最新變種病毒「Omicron」山雨欲來之際，「互惠」對等的入境鬆綁措施，恐將遙遙無絕期。

值得注意的是，2018年4月9日，曾有一則「高端疫苗攻東協，傳出捷報」的新聞，在各「未上市股票」平台普遍流傳。該則報導的內容寫道：「高端已與泰國政府機構GPO簽署合作協議，GPO是泰國最大的醫藥事業單位，屬於泰國皇家資產的延伸，具有國營藥廠的屬性，且在泰國公立醫院享有優先採購權。」結果，時逾三年半後的今日，泰國政府決定「不認可」高端疫苗，為得以「免隔離」的新冠疫苗，泰國政府所持的理由為何？還是當時政府在幫高端做大內宣炒股？

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