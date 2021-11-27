公視「獨立特派員」新聞節目11月24日第726集以「共機頻繁擾台，背後可能有哪些意義？」訪問前空軍作戰司令李貴發及中華戰略學會研究員張競等引發網友質疑「拿台灣的稅金散布投降主義？」節目中李貴發稱「你不要一直拿針戳人家」、「它是大國你是小國」等，及前飛官指「最佳的國防應該回歸到外交」、「外交是穩定的，我們的國防都可以不用花費那麼多」等。目前影片已遭下架，公視表示將重新審視及檢討。

獨立特派員沒說的是，美國當年劃訂台灣防空識別區（ADIZ），西北角鴨霸地跨到中國大陸華東地區，若按台灣國防部宣稱共軍擾台西南空域的標準，等於共機在浙江領空起飛就算侵擾台灣的防空識別區；東北角碰到釣魚島爭議則「自我退縮」根本不報中日兩國軍事動態，這教過去台灣保釣運動人士情何以堪？東南方切掉一塊缺角，那是方便美軍自由進出「自我閹割」之舉。國防部唯獨在ADIZ西南空域做文章，是否是滿足大內宣認知戰需要？

獨立特派員沒說的還有，過去兩蔣時代幫美國人侵入中國大陸領空偵察的黑蝙蝠中隊被視為英雄，台灣海軍封鎖大陸東南沿海經濟，扣押俄羅斯、波蘭貨輪被告上國際法庭，老蔣的蠻不講理對照今天不按牌理出招的北韓，金小胖大概只能稱得上是熊孩子。國際現實就是如此，當年台灣海空軍強，可以搞封鎖大陸，現在中共海空軍強起來了頻頻出海演訓，高興的時候說是威懾台獨分子，不高興的時候反制美軍侵門踏戶而已，怎麼不檢討我們ADIZ的合理性、是否該縮減呢？

立法院上個會期傳出文化部提案修改公視法，建議「董事長由行政院長指派」，引發民進黨政府「整碗捧走」的收編之譏，輿論痛罵曾任公視總經理的文化部長李永得，怎麼忘了當年「黨政軍退出媒體」的初衷，竟然還有臉提「官派」董事長！。

坦率說，獨立特派員稱不上公視的招牌，不過每周播出1集也做了726集，如果「長官」因為網友偏頗的意見就下架，那是挑戰歷來對抗藍綠輪替的董事會的公視製作人們堅持的新聞專業與理念，公視引以為傲的招牌「我們的島」、「有話好說」，以及新聞部都必須站出來。

政府補助多少預算給沒有廣告贊助的公視？讓公視每年辛苦公開義賣影音產品來募款，這群只秀下限亂放炮的網友，顯然沒看過獨立特派員，也從沒捐過錢給公視，喊一聲「納稅人的錢」就想砍掉一個好節目，這種塔綠班無腦的霸凌手法，複製砍中天新聞台的模式是行不通的。

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