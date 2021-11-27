目前在台灣社會最關注的新聞，就是美國總統拜登在今年1月上台就任之後至今，到底在「對中政策」或「對台政策」上，是否有過非常明確的立場？特別是在「對台政策」上，為什麼拜登往往在一番談話之後，他的部屬都要在事後為他的談話作澄清？

不過在拜登上台之前，作者也曾經寫過專論提到：拜登如何去面對前任的川普在下台之前不到2個月的時間裡對台灣所採取「積極支持」的措施，到底是「照單全收」還是「完全摒棄」？當時作者已有結論，認為這可能是即將要接手的民主黨政府，十分不易來下斷言的取捨。

果然不出預期，就在拜登上任近1年的時間，根據美國《外交政策》雜誌發表的一篇分析報導指出：拜登自2021年8月以來就美國對台灣的政策已經4次說錯話。作者特別設法在《外交政策》文中，以及個人收集的資料裡，引述了3個例子來說明：

第一個例子是2021年8月20日，拜登在接受ABC新聞台專訪時，提到台灣和日本及南韓一樣，美國會以《北大西洋公約》第5條做出防衛的承諾，也就是當台灣遭遇武力入侵的時候，美國會採取必要回應。這個發言的爭議點，是台灣的地位已被拜登提升到跟軍事條約盟友一樣，而且還放在北約NATO的承諾底下。

第二個例子是2021年10月21日，拜登在CNN舉行了一次市政廳問答會上，回答主持人問如果台灣受到中國的攻擊，美國是否會協防台灣的提問時說：「美國有協防台灣的承諾」。

第三個例子則是在2021年11月15日，當拜登與習近平在舉行他入主白宮以來的首次視頻峰會。這次會晤被稱作是雙方試圖努力減少潛在的錯誤傳達資訊的可能性，特別台灣問題正是雙方一個爭端的焦點所在。結果峰會的第2天，拜登被記者問到兩位領導人是否在台灣問題上取得任何進展時回應，他卻說：「我們非常清晰地表明我們支持《台灣關係法》，就這樣。她是獨立的。她做出她自己的決定。」

《外交政策》的分析是說：拜登在對台政策連續說錯話，不斷讓幕僚在事後努力澄清，已經引起外界懷疑拜登是否另有意圖。另外US Taiwan Watch有段形容說：如果我們要用一個大標題來概括這些匯流集結起的方針，那就是所謂的「戰略模糊」。

但是另方面，作為拜登對外政策的重要幕僚，像國務卿布林肯在2021年5月3日，接受英國《金融時報》訪問時曾強調：美國將一直支持「一個中國」政策。對中國來說，這絕對是美國在兩岸政策上開始採取了典型的「戰略清晰」的立場。但另方面，在白宮掌理印太事務的首任印太事務官坎貝爾，則在幾乎同一時間上，即2021年5月4日也在英國一場討論會上表示：美國不會明確聲明在中國武力犯台時保衛台灣，因為「這樣的做法有重大缺點」。因此，這個「不會明確保衛台灣」說法，又像是美國在對台政策上，採取了前所未有典型的「戰略清晰」立場。

所以，US Taiwan Watch曾提出說：「假設兩岸發生戰爭，美國會出兵協防台灣嗎？」並認為這個問題一直以來都反覆出現在美、中、台三方關係的熱議討論中，但美國目前在戰略模糊的策略指導下，並不會直接回答這個問題。這也是拜登在論及「對台政策」的話題上，始終難於給予直接了當的說法

若再根據中央社透過「整理拜登過去47年從政紀錄」的資料來看，基本上，可以得悉這位美國總統對台灣的基本態度與立場就是：美國希望兩岸都能清楚了解美方政策及立場，即台灣不能走向獨立而指望美國保護，另一方面中共如果對台動武，任何事都有可能發生。

但是想要來掌控正確的表達美方立場，我們必須坦白的說：拜登確是不及格！（作者為澳門理工學院名譽教授）