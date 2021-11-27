遠東集團遭大陸制裁，蔡英文正告：立刻停止，勿繼續傷害兩岸關係，否則會使兩岸關係越走越遠。奇怪的是，平常以這些理由指責民進黨的藍營人物，卻也與民進黨講一樣的話，說大陸不可以制裁遠東集團。難道是遠東集團的政治獻金藍綠通押？

不管是因為遠東集團有諸多違規事項，還是真的為懲罰「台獨金主」而罰款之，這是大陸內部的事，並沒有干涉到台灣，那你蔡政府反對、威脅什麼？倒過來看，台灣對大陸頤指氣使，為了一個虛構的匪諜案，竟然會要下令傳喚國台辦的官員出庭作證，有這麼荒唐的事？

問題是，如果你要報復，應該也來懲罰大陸在台灣的企業，這還說得通，可是這麼多年，大陸在台灣的投資幾乎少得可憐，因為台灣並不歡迎，說這是「中資」，會木馬屠城。而任何台商在大陸賺了錢，如果立場跟台獨不一樣，或者支持國民黨，或者講反對台獨的話，就被扣上「中資」的罪名，威脅要以國安法辦。最倒霉的是向心夫婦，他要到台灣來投資，竟然被說是匪諜，鬧出個司法大烏龍。

民進黨幹盡了「反中」破壞兩岸關係的事，想使兩岸越走越遠，結果竟然拿這個理由來威脅大陸，不要懲罰「台獨金主」。這真是做賊喊捉賊，像打高端四劑混打一樣的可笑。

兩岸關係那麼壞，但台商在大陸賺的錢，竟然又增千億美金。大陸一再給惠讓利，是誰在想讓台灣人生活過得好？這種忘恩負義，大陸人心對此已難容忍，國台辦才公布了「頑固台獨分子名單」和相關的制裁措施之舉，當時藍綠都不當一回事，還嘲笑威脅，一堆綠營政客還在那「抗議」自己沒有上榜。所以大陸今天如果裁罰遠東集團，那也不過是「依法」執行而已，台獨人士理當歡迎、驕傲、高興才是，為何藍綠政客又要為入榜而氣急敗壞呢？

今天有太多的台獨企業在大陸官員面前卑躬屈膝，回到台灣就大罵大陸、資助台獨，這在陳時中喝酒狂歡那一幕中看得最清楚。大陸政府制裁這種「吃飯砸鍋」的行為不過是剛好而已，國民黨不是口口聲聲要反台獨？如今大陸出手幫國民黨反台獨，國民黨應該要開心才對，為何如今又一鼻孔和綠營出氣？

日昨遠傳電信就立刻用行動打臉這些謢獨的藍營政客和名嘴，大量遠傳電信的用戶都收到遠傳送的「大禮」，免費使用港獨反中分子黃明志寫的「玻璃心」當來電答鈴，這首歌當初就是為了「辱華」而作。這點，至少遠東集團還敢強烈反擊，算不錯了。而在大陸的遠東控股集團又立刻發表聲明，說與台灣的遠東沒有任何關係，並說要支持早日統一。

其實台獨早已從政治界蔓延到文藝界，還記得第55屆金馬獎被政治力介入，最佳紀錄片頒給如今淪為笑話的「太陽花運動」的紀錄片，獲獎人也利用頒獎進行台獨宣傳鬧場，使該典禮幾乎中斷，主席李安為之痛心疾首。本屆金馬獎更是直接赤裸裸的推崇「港獨」影片《少年》，歌頌香港反中的暴亂。現在公共電視就連拍攝電視劇，都硬要誤導民眾是「史實」，灌輸民眾對歷史的錯誤認知，像胡扯二二八前4萬換1塊錢的《茶金》、侮辱原住民的《斯卡羅》都是同樣的手法，用意識型態汙染藝術，真是所謂民主政治的恥辱。

在可以預見的未來，兩岸只會越來越對立，大陸針對台獨的制裁，將會一波持續一波，台灣的獨化，在民進黨的推波助瀾下也將會更加嚴重，如今只看哪一方先打破現狀，這敵意螺旋才會有終止，兩岸才有真正的和平。（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※