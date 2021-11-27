全球掀起元宇宙概念熱潮，Facebook趁勢更名Meta，微軟、NVIDIA、Visa等歐美行業巨頭，騰訊、字節跳動等陸企均涉足元宇宙，台灣宏達電、威盛等企業亦積極布局，股市也熱炒元宇宙概念股。

若失理性風口變虎口

什麼是「元宇宙」？目前並無統一的定義，可以說是數位科技升級下人們對未來的設想。概括而言，元宇宙是一個基於虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、延展實境（XR）等數位技術所構建，與現實世界平行，並擁有完整社會和經濟體系的虛擬世界。

元宇宙雖是新風潮，卻經過數十年的思想醞釀。1981年美國數學家弗諾‧文奇的小說《真名實姓》，首次出現透過腦機進入並獲得感官體驗的概念；「元宇宙」（Metaverse）最早出現在1992年美國科幻作家尼爾‧史蒂芬森創作小說《潰雪》中。

從詞源學角度看，「meta」除「元」之外，亦有「超越」之義，正如形而上學（Metaphysics）具有超物質世界的含義，Metaverse表達了人類超越此時、此地、可觀宇宙的期待。儘管元宇宙仍處於社交+遊戲場景應用的階段，但未來或可涉及教育、旅遊、醫療、養老等人類生活的全部領域。

新冠疫情以來，線上工作和娛樂逐漸成為常態，現實與虛擬的界限日益模糊，人們得以窺視元宇宙背後巨大市場空間的一角。在形成規模之前，各個企業已著手搭建屬於各自平台的小型元宇宙。但需要警醒的是，尚不成熟的元宇宙，若缺乏理性看待，也可能「風口」變「虎口」。

首先，元宇宙所依托的核心技術競爭激烈。據大陸清華大學新媒體研究中心發布的《2020年至2021年元宇宙發展研究報告》，目前聲稱以「元宇宙」為願景的企業大致可分為4類：一是Epic Games為代表，主打虛實融合的元宇宙遊戲；二是以Decentraland為代表，主打由區塊鏈驅動的去中心化交易；三是以Roblox為代表，主打用戶自由創造和世界編輯；四是以Meta（原Facebook）為代表，主打社交協作。

換言之，要想進入元宇宙新賽道，至少需有一技之長。目前，微軟、Roblox等歐美企業擁有業界領先的VR設備、裝置技術和圖像引擎；騰訊、字節跳動等大陸企業擁有更加完善的投資布局和全球範圍的用戶基礎，當下風靡全球的手遊《原神》的製作公司米哈遊正在開展腦機接口相關研究。相比之下，台灣企業雖不弱，但在開創性上並不突出。

深交所已下發監管函

其次，元宇宙涉及新的分配邏輯和權力結構。與基於生產勞動、商品和貨幣流通的現實世界相比，虛擬世界的經濟體系基於內容生產、演算法運作和區塊鏈數位經濟平台，元宇宙則是兩者綜合。一方面，這種綜合將極大改善人們獲取資訊的自由度和工作效率；另一方面，獲取、判斷和生產資訊的能力也將深刻影響人們的生活品質。

換句話說，不擅於應對數位科技和虛擬技術的群體將更加弱勢，人與人的差距可能被進一步拉大。著力於「共同富裕」的大陸，在對待元宇宙的態度上會更加謹慎。目前，深交所已對多家涉及元宇宙概念的公司下發關注函或監管函，要求具體說明主營業務與元宇宙的相關性等。騰訊公司明確表示，在打造元宇宙的同時更要「回歸實體」。將探索元宇宙與推動實體經濟發展、縮短貧富差距，實現共同富裕相結合，會是大陸布局元宇宙的重點。

元宇宙將面對更複雜的道德倫理挑戰，作為各種社會關係的超現實集合體，元宇宙兼具隱私性和社會性，現實社會中存在的暴力、詐騙、壟斷、剝削、霸權主義、恐怖主義等問題，在元宇宙中可能會被放大。

大陸清大的研究指出，目前元宇宙產業生態處於「亞健康」狀態，其未來發展不僅要靠技術創新，還需要法律規範和制度創新等多方共同作用。與此同時，「元宇宙」的發展勢必融入全球化進程，就此而言，如何界定「元宇宙」中的道德倫理，如何應對沉迷風險、隱私風險等挑戰，將是未來全球治理的共同話題。