11月24日是中國國民黨127周年黨慶，但卻沒有太多的喜悅。據吳子嘉透露11月最新國政民調顯示，民進黨的政黨好感度增加4.1%，變為48.9%；負向評價為42.2%下降3.1%。而國民黨的政黨好感度則下降3.9%剩27.8%；負向評價為59.1%上升3.5%。

在四大公投在即、台中二選區補選如火如荼之際，這個百年政黨關心的是通過同舟計畫，號召昔日黨員回娘家，而被認為是為其量身打造的立委傅崐萁卻將前主席馬英九比做丟掉政權的崇禎皇帝，期望現任主席朱立倫能夠成為劉邦與民進黨一戰，這番言論卻再度引起國民黨內部波瀾。

朱立倫當選國民黨主席後，隨即在陳柏惟罷免案中取得重大勝利，國民黨與支持者精神為之一振，認為只要四大公投能取得民眾支持，中二選區補選顏寬恆順勢獲勝，必然挫敗民進黨士氣，2022年地方選舉就能穩住，國民黨也能走出陰霾，況且四大公投從民調中同意方一直保有優勢，1218投票日應該可以看到成果。

然而當羅智強夜宿凱道的同時，原來朱主席立下軍令狀的「四個同意」，悄悄變成「三同意一尊重」；而說好的陪同「秋鬥」活動從屏東一路步行的台北凱道會師也悄然無蹤；大家期盼能發揮整合戰力成為影子內閣的智庫首場座談，談的是「氣候變遷，守護環境」，但副董事長張善政卻強調「不談核能」；民進黨傾全黨全政府之力鋪天蓋地辦說明會強調「四個不同意」，而國民黨忙著地方新任主委的布達、拉攏地方派系、吸收黨員鞏固勢力，當然還有零星的街頭演講。

誠如傅崐萁所言，國民黨的支持者都希望朱立倫能成為劉邦，儘管出身市井民間一路不被看好，卻能披荊斬棘任用賢能開創漢朝盛世，想想漢高祖的「大風起兮雲飛揚。威加海內兮歸故鄉。安得猛士兮守四方！」氣度何等恢弘。然而高祖的盛世需要天時地利人和配合，當前執政黨掌握國家資源，加上美國等外國勢力加持，要想突破相當困難，但如能像陳壽在《三國志》中所寫的劉備「弘毅寬厚，知人待士」，或許也能取得三足鼎立之勢。

筆者擔心的是朱主席在四大公投在即之際還忙著收攬派系、用人惟忠惟親，鞏固在國民黨中的勢力與地位，始終還是以2024為念，就怕成就不了劉邦與劉備的功業，而落得劉禪一般亡國亡黨之君。當然朱主席或許還可以在即將萎縮凋零的國民黨做個「樂不思蜀」的安樂公吧！（作者為退休大學教師）

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