美國宣布12月9、10日在線上舉辦的「民主峰會」將邀請台灣與會，此事迅即引發大陸官方的強烈抨擊，外界也擔憂此事會在兩岸之間再掀波瀾。拜登政府上台之後，再度運用民主人權工具，意識形態層面上的政治操作愈來愈多，此番邀請台灣參與，顯然是想進一步鞏固美台的意識形態連結，形塑雙方基於價值觀展開合作的外在形象，並為雙方加強往來提供更多的正當性依據。

不過，意識形態畢竟只是工具，自然不能衝擊美國的切身利益，尤其是在中美正改善關係的當口，中美之間的正面交鋒有減少趨勢，美國更希望借助其他國家的力量來制衡中國大陸，例如立陶宛、例如台灣。或許正是基於這一考量，美國雖然邀請了台灣但也做好了危機控管，明確不會邀請蔡英文，而是只讓其代表參與，從而避免大陸採取激烈舉動做出報復。對美國來說，只是需要台灣充當向大陸施壓的工具，而不是真的需要跟台灣討論什麼有價值的話題。

雖然這些年蔡政府慣於吹噓其任內美台關係的提升，但了解中美台三邊互動歷史就會知道，此番美國的政治操作恰恰證明了美台關係的大幅度倒退，美國愈來愈不敢對台灣採取實質舉動，而更傾向於做一些沒有意義的象徵性動作，台灣更是成為美國政客和其他國家政客用來進行政治炒作、實現內部政治利益的場域。

遠的不說，就在柯林頓政府時期，美國就曾採取過許多現在看來非常越線的動作，1995年6月柯林頓政府決定允許李登輝訪問美國，打破不准台灣高層訪美的禁令，而在此前，柯林頓還曾親自向大陸領導人承諾不會允許，結果很快就顛覆了這一承諾。這也顯示就在20多年前，美國在兩岸問題上還可以翻手為雲覆手為雨，哪怕是明確的政治承諾也可以輕易打破。與其說這是美國政客的品質低劣，倒不如說美國的任性，在中美實力對比仍然懸殊的情勢下，美國並不在意可能招致的後果。

如今這種事當然不會發生，如今的拜登政府當然不敢做那些自我打臉的事情，只能採取一些小動作進行政治炒作，拜登在與習近平的視頻會晤中親口說出不鼓勵台灣獨立，在此後的受訪中，拜登又再次向記者做出上述表示。事後白宮的簡報中沒有明確承認這一點，這也讓台媒抓到可以炒作的點，藉機攻擊大陸在歪曲報導，更有不良媒體歪曲解讀拜登的用詞，最終被拜登用清楚明確的詞彙打臉。

這次民主峰會也是如此，前期的鋪墊渲染最終還是以台灣的象徵性參與收場，只能證明台灣對美國的工具性價值，而台灣卻絲毫沒有獲取的實質利益。當然，台灣沒有實質利益並不等於蔡政府沒有，恰恰相反，蔡政府當然可以獲得實質價值，因為這一次參與可以被拿來進行大內宣，進一步向台灣民眾洗腦，渲染台灣與美國關係的改善，從而繼續鞏固蔡政府的執政基礎。這也不得不說是台灣政治環境的悲哀，選民和反對黨都無能反抗，揭露和批判都顯得虛弱無力，整個社會都陷入「溫水煮青蛙」的困境中自嗨。當這場民主峰會過後，一切如常，大陸會繼續採取行動要求企業、個人擺正自己的政治立場，留給台灣社會的選擇空間，當然也就只會愈來愈少。