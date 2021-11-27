根據「共同社」等日本媒體報導，日本外相林芳正於25日接受日本媒體聯訪時被問及：「若台灣出現突發事態，將如何應對？」林芳正嚴肅表示：「一般而言，為能應對任何事態採取萬全措施，當然是包括撤離日本人在內。然鑒於此事的性質，對具體內容不作說明。」

今年8月，日本《產經新聞》即已撰文呼籲：在日本政府針對朝鮮半島局勢緊張狀態，持續就非戰鬥員撤離行動（NEO）展開各種模擬演訓的同時，若台灣有變局，則實與朝鮮半島陷入緊張狀態時的NEO前提不同，是日本亟需面對的新課題。

結果，才短短幾個月，日本外相林芳正即坦言：「包括撤離日本人」、「具體內容不作說明！」而此正足以說明：事實已確有「具體內容」的存在。

今年6月，執政的日本自民黨外交委員會即提出一份建議書，建議日本政府必須著手規畫「台海軍事衝突時的撤僑計畫」。建議書明白寫道：「若中國犯台，顯會直接威脅日本安全，所以必須就台海軍事衝突，模擬與同盟國家攜手的具體合作計畫以及撤僑計畫」。

今年4月初，日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博，更在〈如果中國打台灣，日本將會如何應對？〉的長文中具體描述：「若台海爆發武力衝突，首先，日本將會在台灣以及中國東南方，採取大規模的撤僑行動。」截至2019年10月，旅居台海兩岸的日僑共達14萬人以上。

就算將台灣的反擊能力，侷限在中國南方這一點做為參數，則日本仍需確保兩岸共10萬僑民的安危。「至於出動日本自衛隊到台灣，即使是以撤僑為理由，必也會受到中國的強烈反對！甚至，中國還有可能將滯中日僑，充當為對日本政府施壓的人質。光是如此，就足以讓日本政府焦頭爛額。」

根據日本外務省最新發布的《令和二年海外在留邦人數調查統計》報告，2020年10月1日至2021年9月1日，在台居留的日籍民眾共有24552人。而日本沖繩縣與那國島距離台灣僅為110公里。

因此，包括與那國島、宮古群島，以及八重山群島在內的先島群島，倘若在「台灣有變局」時，世代居住於群島上的十幾萬日本居民，也都有可能遭受不長眼的戰火波及。

日本《產經新聞》的結論評以：若「台灣有事」的日本撤僑規模，恐怕遠比「朝鮮半島有事」來得更大。

果真如此，則性喜「耍嘴皮子惹事」的蔡政府，在日昨解放軍出動8架共機分四路陪同「美國眾議員高野一行17人」到訪、大陸開鍘遠東集團以及可能下波12家所謂的「台獨金主」之際，除僅能委由駐美代表蕭美琴與政務委員唐鳳代表蔡英文總統線上出席「民主峰會」視訊會議外，所有的高官大員、黨工側翼們，願不願意與家人們一起具結「投名狀」當「台海有變局、台灣很有事」時，絕對會願意和人民並肩死守台灣，一個都不會撤？

（作者為台灣師範大學教授）