民53年（1964）秋，從事核武研製的第一批軍官招考，已經完成。在蔣經國副部長召集講話之前，負責承辦該次招考的是陸軍兵工學校，特在台北市新生南路的校區內，由該校教育處長劉元發將軍（後做中科院計畫處長及火箭所長），拿著一份名冊，對著入選的50名軍官，分配任務。他用相當高亢的聲音叫著：「朱偉岳，核磁測驗」。

什麼是核磁測驗，當時是沒人懂的。對接受這些任務項目的人，你要到那個國家，那個學校，修博士或修碩士，或不修學位，全任隨君便，這是劉元發將軍當場的說法。而事實的發展，確實也差不多。

中央研究院院士韓光渭（中時檔案照）

我想起曾在民國51年時在海軍專科學院，曾教過他控制系統的韓光渭，寫了一封信給他，請指點迷津。這位韓老師有趣（韓海機校44年班，我則海官校46年班，但韓可能長我4歲），回信說別管什麼核磁測驗，選修控制系統就對了。

我曾聽說過田納西州橡樹嶺的故事，乃二話不說，申請諾斯威爾城的田納西州立大學，這個當時的三流大學距離橡樹嶺僅約20公里。但近水樓台先得月，因之我認識了不少橡樹嶺的人，當然也就近參觀過TVA 36座水壩中許多有代表性的水壩，是當年陳誠和孫運璿曾經參觀或學習過的地方。

我也曾寫過一封信回院給唐君鉑，說明諾城田州大和橡樹嶺的關係，建議多送物理或化工方面的人員到諾城田大就讀，可更方便達成國家交付的任務。故那段時間，諾城田納西州立大學，是中科院送人前往留學最多的學校。那落跑的張憲義，即田大物理所博士。

唐君鉑院長為了答謝州立田大的協助，曾透過我邀請田大校長霍特（Andrew D. Holt）來台訪問。田納西州的代表色是橘紅（orange）色，故霍特來台時的時程表，都特別製成橘紅色。加上中科院幾十位田大校友，以及教育部文教處長，國民黨組織部主委，聯合報社長，陽明大學、交通大學校長等在內的在台校友，加上TVA和台灣的淵源，霍特校長對旅台之遊，一再說印象深刻。大家陪著霍特校長遊覽石門水庫，可是正牌山寨版的TVA再現。

台灣這麼一小塊地方，加之無能腐敗的國民政府，能做出原子彈？這是許多人的質疑和無知，我對這些說法，頗有點嗤之以鼻的樣子。他在田納西大學期間，就有不少喜歡批評國府為腐敗無能的左派同學。我難免會和他們抬槓。

1976年11月15日蔣經國在國民黨十一全大會中致詞（中時攝影組攝）

請注意，民國54-56年間，正是大陸文化大革命剛要開始或正在開始的時候。我並不認為這種沸騰的熱血，是國家社會的好現象。還是別那麼激情，埋頭建設國家為上。我常常對那些激進的同學說，國民黨是當前世界上最偉大最能幹的政黨。理由有三：

一、全世界人口密度最高的國家是在台灣的中華民國。辯說是孟加拉或荷蘭，不對。台灣有2/3是高山，高山上幾乎沒有人口，人口都集中在那1/3的小丘陵及平地上，而且地震颱風天災頻仍。在這麼惡劣擁擠的地方，卻有完善的農業、輕工業和教育，不僅沒有餓著，還能讓無數的大學生，在國家所辦低廉學費的大學求學，又可自由自在的出國讀書，這個政府，可說無能嗎？當然是能幹的。

二、在台灣的中華民國政府，由國民黨執政。但這國民黨，是民國38（1949）年從大陸撤退到台灣正宗繼承者。但在民國36年國共內戰激烈之時，當時台灣地區民眾，對內戰造成他們生活的不便和損失，在共黨份子反內戰反迫害的協力號召下，發起了獨立運動，並有殘殺國府官員及外省籍人士的情事。

國民政府為維護國家主權完整及人民生命安全，當然要派兵入台平定暴亂，是所謂228事件。故1949年撤退到台的國民政府，無形中成為許多台灣地區民眾不共載天的仇敵。而國民黨的人數比較上是少數，以這樣的少數，要去統治許多充滿敵意的多數，而無論在政治、經濟、教育、農業、工業，文化各方面，都能在平穩中快步發展，不僅在亞洲，甚至在世界各地，都頭角崢嶸，這政府可以不能幹嗎？

三、還有，中華民國政府是全世界軍備負擔最重的國家。軍備負擔最多時曾高達國家總預算80%，現在（指民國54年前後） 仍在20%左右。美國的軍經援助，不過略減低占國家總預算少許百分比而已。以色列也有繁重的國防負擔，但以色列可以得到許多國外猶太人的捐助。

因之，中華民國政府，一直是全世界軍備負擔最重的政府。中華民國政府在面對一個龐大而又強悍的敵人面前，不能不負擔著超負荷的軍事預算，卻還能使這國家教育發達，農工興盛，絕非一個無能政府能夠辦到。

所以，這些「不能」加在一起，在台灣執政的國民政府，是全世界最能幹最偉大的政府。哈哈，這是我當年抬槓時的程咬金式三斧頭。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為桃園市龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】