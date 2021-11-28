作為台胞主要祖籍地、台商投資聚集區的福建漳州，近年進一步實施落實和完善惠台政策，吸引更多台胞台企赴漳州投資興業，打造「台胞台企登陸的第一家園」。福建大芹陸宜酒業有限公司總裁吳松柏，便是一位回到祖籍地漳州市平和縣大溪鎮投資興業的台商，他在閩南第一高峰——大芹山山腰上創辦大陸首家威士忌酒廠。

「台胞台商在漳發展，語言最通、親情最濃、離家最近。」吳松柏先後在雲霄、平和投資，見證了漳台兩地經貿合作和人文交流和諧發展、營商環境飛速提升。

心繫祖地投資10億人民幣建威士忌酒廠

1989年，36歲的吳松柏從台灣西進，在大陸投資創業，第一站是在廣東東莞，而後不斷擴張，離台灣最近的福建省也成為其中一站。與此前不同的是，在福建省投資創業的同時，吳松柏也開始了尋根之旅。

「從小就知道『根』在大陸，祖先是從福建到台灣的，但具體是福建哪裡不知道。」吳松柏回憶，後來有一位漳州的朋友告訴他，平和大溪壺嗣一帶都姓吳，是漳州地區最大的吳氏聚居地，被稱為「阿里山神」的吳鳳祖地就在壺嗣。於是，吳松柏便領著家人、捧著家譜，先後4次來到平和縣大溪鎮尋根。

經過仔細核對，吳松柏終於找到了祖籍地——大溪鎮壺嗣宜盆村。

自從找到「根」後，吳松柏就經常回大溪鎮。「這裡的一草一木都讓我感到親切。」吳松柏說到此處，環顧遠山及大溪鎮，難掩內心的喜愛之情。

在吳松柏看來，福建與台灣一脈相承，一樣的語言體系、一樣的風土習俗，是兩岸分隔不了的情緣。「我有機會回到祖宗曾經住過的地方，為這裡的同胞們服務，在所不辭。」

「後來發現大芹山的水質、氣候等適合開設酒廠，於是出資修路，十多公里的盤山公路耗資四千多萬元（人民幣，下同）。」吳松柏說。

2015年，吳松柏開始在大溪鎮投資興建福建大芹陸宜酒業有限公司，規劃佔地面積160畝，總投資10億元，以「工業+觀光旅遊」的模式，建設威士忌蒸餾生產線、威士忌酒文化展示廳、威士忌橡木桶酒庫、橡木桶廠、酒產品包裝廠等配套設施。

用「高度」換取「緯度」達最佳製酒環境

「我用『高度』換取『緯度』，將廠區位置設在了海拔一千多米的大芹山上，以達到最佳的製酒環境。」現年68歲的吳松柏提及在高山上建威士忌酒廠時侃侃而談。

吳松柏的商業版圖涉足鋼鐵、化工、電子、礦業、港口、旅遊產業等20多個行業，但之前他從未接觸釀酒業。為什麼會遠離繁華都市而選擇「隱居」大山，開啟他的釀酒人生？

「有一個說法，做威士忌酒在北緯31度是最好的。」酒廠所處的平和縣大溪鎮位於北緯24度左右，雖然緯度不夠理想，但有足夠高的大芹山，酒廠海拔近一千米，高度彌補了緯度。

吳松柏來自台灣宜蘭，家的旁邊就有台灣第一座威士忌酒廠。「在大芹山上建酒廠，我宜蘭的家就彷彿在眼前。」「我選擇在家鄉釀造，選擇了一款適合家鄉氣候的酒類產品，在家鄉研究屬於中國人的威士忌，做中國威士忌實驗室。」

空中鳥瞰漳州平和大溪鎮威士忌風情小鎮。（作者提供）

打造威士忌文化休閒勝地

在吳松柏建廠的過程中，就有許多外國企業要來收購股權，他都一口回絕：「這是我們中國人自己的威士忌酒廠，我們要自己努力突破它！」

吳松柏發現，大陸復興民族品牌的理念越來越盛行。他也常常和一些威士忌愛好者交流，大家都非常期待中國人自己的威士忌品牌。「當然我們要借鑒和學習外國的威士忌釀造工藝，保留他們的長處。」

由吳松柏投資興建的大芹山旅遊綜合開發項目既是大溪鎮鄉村振興的龍頭項目，也是福建省重點項目之一。近年來，大溪鎮通過「企業+基地+貧困戶」的模式，把大芹山旅遊綜合開發項目與扶貧產業「嫁接」起來，促進產業發展和脫貧攻堅有機結合。

隨著純麥威士忌蒸餾生產線投產，1500畝的觀光生態茶園、9.8公里旅遊主幹道、賓館接待中心、辦公樓等配套設施相繼投用，大溪鎮威士忌風情小鎮已初具雛形。

如今，威士忌酒已上市，今年還得榮獲世界威士忌大賽(WWA)兩項銀牌獎。吳松柏希望能借這杯玉露瓊漿回饋祖籍地，帶動漳州平和持續向好發展。「我們的目標就是把風情小鎮打造成『生產、生活、生態』三者融合的威士忌文化休閒勝地。」吳松柏充滿嚮往地說，屆時大芹山下，將有一片嶄新的「花田酒地」。（張金川/福建）