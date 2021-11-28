日本首相岸田文雄在11月19日提出的經濟振興對策，除了將成立基金，補助台積電到日本設廠，賡續防疫、與病毒共存、國土強化與防災減災以外，還啟動所謂的「新資本主義」。

就政治層面觀之，一年半、兩次自民黨總裁選舉、三人/四任首相（安倍晉三/菅義偉/岸田文雄/岸田文雄），百年難得一見。從去年到今年，共經歷兩次奧運的準備工作，2021年的夏季，才舉辦2020東京奧運，也是絕無僅有。最近兩個月期間，第100任與第101任的岸田首相，其間則有一次眾議院的大選；日本歷史上的第100任首相，岸田文雄才做了一個月，就屆期舉行大選，成為第101任首相。上任以來，所有的歷史紀錄，都刻劃當今的日本所面臨重大的政治危機。在國會大選結束後，立刻前往義大利首都羅馬參加G20，則是「解除警報，外銷轉進口」的政治起點。

就社會層面觀之，在政治紛擾告一段落，岸田首相所提出經濟對策的亮點之一是：「既救窮，也救急」。基於排富條款，發放10萬日圓給18歲以下的兒童與少年，而為疫情而受創的企業，最多可以領取250萬日圓；甚至針對當前國際油價大漲，提供「新資本主義」必要的補助。在奧運過後，岸田首相接手一年一個月不到的菅義偉首相，「維持社會穩定，改善貧富懸殊」，無疑是其上任後的要務。

就經濟層面觀之，第三季的實質GDP年減3％，疫情起伏不定，與之共存的緊急狀態之管控措施，雪上加霜；「新資本主義」的提出，正是時候。就現狀觀察，資本主義可以分為三種類型：「企業型」（美國）、「社會型」（傳統德法、西歐與北歐各國）、以及「國家型/威權式」（東亞/東南亞）的資本主義。從去年美國前總統川普，直接發放現金給全國民眾，日本從去年到今年的兩位前首相，到新上任的岸田首相，「美規，日隨」之餘，陷於奧運、疫情、大選、經濟的多重難解問題之泥淖，而難以自拔。

檢視岸田的四個經濟振興對策，最具有爭議性、也是居於核心地位的，當屬日本財經企業質疑、憂慮的「新資本主義」。「新資本主義」截至目前公布的相關措施，相信只是第一部曲；面對日本政府當前所面對國內外的政經形勢，還需要凝聚政府與企業的共識，才有可能走得更遠。而日本財經企業界對於設立基金，補助台積電到熊本縣建廠的不以為然，當是針對基本的經濟思維之轉變，未必全然是補助外國廠商的事件本身。

值得關注的重點有兩個：其一，由日本主導的CPTPP，面對RCEP的競合，能不能在後疫情的時代，成功帶動日本經濟的振興。其二，日本政壇、特別是自民黨的派閥與財經企業界之間，千絲萬縷的密切往來和政治獻金之關係，在後安倍時代，會不會就此仿效中國大陸，重新擦亮「國家型資本主義」（state capitalism）的正字標記。

回顧日本現代政治史上，擔任首相最久的安倍晉三時代，經濟表現可說是相當慘淡。日本2013年的GDP達到6兆美元（中國大陸是9兆美元），而2020年的GDP，則是5.36兆美元（中國大陸是14.7兆美元）。這對於2012年12月底上任，2020年9月中旬卸任的前首相安倍晉三來說，真是情何以堪。

原本可以在2020年的東京奧運，帶領日本重新走上世界舞台的安倍前首相，去年9月卸任，到今年8月奧運舉辦結束的期間，日本政府一直都處於「奧運經濟」與「防疫抗疫」，進退維谷的兩難困境。也因此，當過渡的菅義偉宣布不再參選，自民黨選出新總裁、岸田文雄成為第100任首相，就隨即帶領自民黨贏得大選，「兩個月連任首相」大位，提出不同思考，嘗試新的經濟振興對策，其實也是勢所必然！

在過渡的菅義偉首相之後，岸田文雄面對的是，疫情/奧運的國內亂局，以及政治經貿的國際變局。對於岸田首相來說，這固然是採取大破大立的經濟對策之契機；但是，如果沒有企業界的鼎力支持，經濟對策難以看到成效，事小，可能掀起自民黨內派閥的「茶壺內風暴」，事大。

「新人新氣象」，在後疫情時代，振衰起敝的首要之務在於，及時提出階段性的對策，解決「社會不平等」的現象，是重振經濟的基礎。然而，面對福島核電廠的核廢水排放，為了達到碳中和的國際承諾，必須提出的具體行動方案，以及設立基金，招商引資，力挽半導體/高科技產業競爭力於不墜。「新資本主義」是「國家型」資本主義的推陳出新，應非日本版的「共同富裕」，而是自民黨長期執政，面對區域經貿競爭情勢的「續命丹」。簡言之，這次的經濟振興對策，將只是岸田文雄上任後，所射出的第一箭！成效如何，則有待後續發展。