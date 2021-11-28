日前教育部敲鑼打鼓，部長潘文忠更是喜不自勝地對外界宣布，準備未來4年內，使用200億公帑發給全台灣偏鄉的中小學生每人1部平板；非偏鄉地區，則每6班補助1班平板，以強化校園網路與智慧學習的教育目標。

外行人若粗睹這項教育目的，對政府欲大撒200億元的措施似乎感覺頗能符合達成任務，但若再細究卻發現，教育部大肆宣傳的這項教育策略實是粗糙不堪，根本經不起檢驗，吾人的理由如下：

首先，教育部不明究裡就準備將免費平板的補助草率地切割為偏鄉與非偏鄉地區，吾人不禁要問，自以為是認為偏鄉在智慧學習上就是弱勢，非偏鄉地區就是學習的強勢者，這種論點究竟源自於何處？實在令人費解。君不知，台灣不少大城市的中小學生，許多家庭皆是低收入戶，以筆者的家鄉國小而言，它不是偏鄉，不少學子是隔代教養、單親和外配的家庭。相較於被認定的偏鄉學校，這些孩子們更需要平板的補助。

不過若依照教育部的計畫，我家鄉的子弟則僅能取得六分之一的平板數量。試問，這種一刀切的政策，真能符合教育現場的實際需要？而非偏鄉的六分之一平板，如何公平分配給弱勢學生，屆時恐怕引起爭論，甚至導致二桃殺三士的窘境。

其次，近幾年來，台灣偏鄉與非偏鄉的中小學其實在數位網路學習上，硬體方面已有長足的進步，對於硬體迫切性的需求已不如外界想像的大。就以今年5月之後，因疫情影響而進行的學生在家上課為例，基本上，因為各校因應得法，能充分提供必要的硬體設備，所以全台幾無聽聞任何的學子因上網設備不足，而無法上線。據此，若是教育部採取全面性的大撒錢，必然造成資源重複浪費，嚴重侵蝕有限的教育經費。

其實，中小學生網路與智慧學習，甚至是紙本閱讀，最欠缺的是來自老師的陪伴與家庭的教養，這點是冰冷平板等設備所不能取代的。試問，200億的平板一旦發給學生，如果沒有師長與家長的陪伴，學子們究竟會將之用於教育學習，或者是大玩特玩電腦遊戲？所有大人實是心知肚明，又豈能自欺欺人！如此一來，則教育部的所有良法美意豈非白費力氣，甚至對學生的學習產生反效果，最終僅讓潘文忠等人博得了嘉惠學子的美名而已！

總之，自蔡英文掌權以來，最為人所詬病和訕笑者，莫過於執政一旦遭遇困境，總是祭出三大法寶：罵國民黨、反中、大撒錢。從這次教育部企圖花大把人民白花花的納稅錢購買平板的策略，只是再次凸顯民進黨拙劣的手段，不思中小學生教育數位學習問題的關鍵所在，卻僅僅又想要故技重施，讓民眾更看破民進黨無計可施的執政窘境罷了！

（作者為國立嘉義大學應用歷史系教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※