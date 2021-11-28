公投前夕，監察院於26日二度發表聲明，指稱「核四絕對是危險的，絕對可能面對核災」。就在府院全面動員反公投之際，監察委員不甘寂寞，僅憑藉專業度不足且充滿假設的地質報告，以及對於核電廠「斷然處置」措施的錯誤解讀，不斷打壓核四，不公不正的態度著實令人咋舌。

事實上，依據原子能委員會甫於今年4月公布的《龍門電廠地質再調查小組建議事項總結報告》可知，爭議關鍵的核四場址下方S斷層初勘為非能動斷層（死斷層），但可進一步開挖確認；此外，核四外海8條斷層為斷續結構，若「假設」其中之一的F2斷層為活動斷層，並「考慮」所有斷層串連成一條長達90公里的斷層，則其可能在廠房基礎位置引發0.47g 的加速度，正好達到核四廠房基礎的實際耐震係數。

監委在毫無專業基礎的支持下，逕自將「待確認」及「假設」的調查結果解讀為核四耐震係數不足，因此絕對可能發生核災，不僅客觀立場盡失，更淪為政治打手，重傷監察院形象。

再者，核四廠房若真因地震而坍塌，請問導致核災的實際機制為何？日本311褔島電廠核子事故的肇因是海嘯入侵廠址，外電喪失加上海嘯摧毀位於地下機房的備用發電設施，電廠全黑下導致後來的氫氣爆炸。關鍵是，反應器廠房即便坍塌，也不必然發生核子事故，監委有關地震必然導致核災的說法完全沒有科學依據，純屬謠言且意在恐嚇。

此外，「斷然處置技術」的開發源於我國，經過同儕驗證，全球沸水式反應器多已採用。此技術建立的核心理念便是考量我國地狹人稠的地理特性，面對超越設計基準的嚴重事故，寧可及早啟動防災措施、灌注海水，也不讓事故發生。我國核安文化向來優於美、日，除了人員訓練更嚴謹，每年更透過核安演習及緊急應變計畫演練強化電廠人員的即時反應能力，確保電廠的運轉安全與事故預防，應給予肯定。

另一方面，台電核發處長許永輝日前在公投意見說明會的場合強調，「核四先天不良，仍有問題尚未解決，不宜重啟」，專業工程師為了服務政治，公開打臉過去的自己，令人錯愕。筆者身為「核四安檢專家監督小組」的委員，完全無法苟同。

事實上，7年前的核四「安檢再驗證工作」是由安檢小組平行驗證許永輝負責的「試運轉測試」工作。安檢期間，安檢小組陸續完成核四全部126個系統的再驗證，確認安全無虞並符合國際安全標準後，試運轉測試小組再把試運轉測試報告提送原能會。2014年7月試運轉測試與安檢工作順利完成後，許永輝親自在經濟部召開的「試運轉測試及安檢完成」記者會上報告成果。

許永輝7年後翻臉不認核四試運轉測試已完成，監察院也二度出面配合演出，國家機器刻意操作的斧鑿痕跡甚為明顯。為了遂行反核意志，執政黨不惜犧牲監院形象，並讓專業工程師同時沉淪，種種作為令人髮指，全民都應給予嚴厲譴責。

（作者為國立清華大學教授、前「核四安檢專家監督小組」委員）

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