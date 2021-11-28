中美關係是21世紀最為重要的大國關係之一，無論是兩國的合作、競爭對全球皆有重大影響。在台灣時間16日早上，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平透過視訊開會，不但打破雙方過去半年多以來的僵持，本文更能勾勒出三個字作為評論兩國這次會談的主軸。

首先，第一個字為「友」。原因在於，美國總統拜登與習近平，相互以老朋「友」的字眼，禮貌性稱呼。眾人皆知，拜登與習近平兩人不陌生，原因在於拜登曾是歐巴馬總統執政期間的副總統，習近平為當時中國大陸副主席，此次的會面開頭，拜登以友善的態度作為與習近平的談話字眼，代表兩人/兩國關係有一定程度的信任。

其次，第二個字為「競」。不否認，隨著中國大陸國力快速增長，其綜合國力已是第二強權，在大國政治運作的過程中，美國與中國大陸在某種程度上仍維持競爭關係，只是拜登總統更為強調雙方需要重建共識的「護欄」，同時坦承雙方在部分議題上仍有分歧，但雙方皆不應朝向發生衝突為原則。

最後，第三個字為「合」。儘管中美兩強在地緣政治上呈現競爭，在雙方經貿互動上呈現高強度的合作與競爭，中國大陸主席一再強調雙方仍須合作，尤其涉及到全球暖化、高等教育、科技、網路與法律等議題時，兩國仍有合作的空間與必要；拜登也強調雙方必須共同合作對抗「新冠肺炎」，讓兩國人民過好日子等，由此可見兩國合作的項目仍舊豐富。

兩國願意於此時視訊開會，固然各自仍有其利益考量，但願意溝通仍優於完全斷線，畢竟合則利、不合則敗為老生常談，中美關係願意進行協商時，經貿依賴度甚深的兩岸關係，此時更應遞出和平橄欖枝進行對話。

川普時代，中美關係極為動盪與不安，甚至兩強一戰的可能性節節升高，各種荒誕的猜測更是甚囂塵上。對比之下，拜登上任後雖然兩國的競爭態勢不變，但至少雙方有能力、有意願進行對話、合作，不但凸顯出大國領導人在面對複雜情勢時的智慧，更表露雙方皆有相互依賴的需求與意願，縱然軍事上的競爭情勢不變，但我們已看出無論是拜登或習近平，皆有誠意控管情勢，兩國建交並競爭四十餘年，仍有能力進行對話、溝通，不正是國際談判/調停的活教材嗎？

相形之下，經濟學人雜誌於今年5月的標題表示，台灣是「地球上最危險的地區」（The most dangerous place on earth），這句話帶給台灣多少檢討？至少台海兩岸雙方仍未出現對話的可能，兩岸情勢也伴隨著過多的情緒與對立，共機的出沒更是讓台海情勢一觸即發。

即使有部分觀察家認為，拜習會的對話交集甚少，雙方仍只關注自身的利益，但中美兩國願意在此時對話，與當前的台海相比（不對話），當然仍遠強於完全不對話。畢竟在全球化的時代中，意識形態的對立雖仍存在，但不否認彼此的經貿互賴程度也節節攀升，這時公開談話顯得更為重要，更是一種避免發生全面衝突的方法！

（作者為專職作家）

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