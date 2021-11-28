美國國務院東亞助卿康達近日走訪東協四國，意圖拉攏盟邦發展「印太經濟架構｣，抗衡中國勢力擴張。美國國安會印太總協調官坎貝爾日前表示，拜登政府與盟邦合組「民主聯盟｣已經讓中國「火燒心｣，強調美國主導「天下圍中｣戰線，是為回應中國軍力與經貿脅迫，相信美國的盟邦都會選擇加入。美國貿易代表戴琪則指出，美國將會先組「美日經貿夥伴｣，再擴大為「美日歐三方夥伴架構｣，積極強化「新印太經貿夥伴關係｣。

拜登主政延續川普「敲打中共｣，禁止投資中共軍工企業，管制5千多項高科技、原材料，以及軟、硬體設備出口中國，遏制中國高科技研製進程，讓中國遭遇「被卡脖子｣痛苦。10月間，美國中情局新設置「中國任務中心｣，針對最大地緣政治威脅，每周舉行局長級會議，擬定全方位對中情戰策略。國家情報總監海恩斯則統籌「五眼聯盟｣與18個情報機構，把對付中國列為頭號任務，讓中國大陸國家主席習近平感受到美國總統拜登的敵意升高。

拜登布局「民主聯盟，天下圍中｣，雖讓中國備感壓力。不過，習近平決定「變陣突圍｣，申請加入CPTPP拓展與美國周旋的空間，強調中方願接受國際規範，透過入會談判改善與CPTPP會員國關係，並與東協建立全面戰略夥伴關係，承諾5年向東協進口1500億美元產品，已漸能化解美國圍堵壓力。

近來，美、日、澳國安高層走訪東協，大陸外長王毅絡驛於途，但多數東協國家傾向觀望，希望左右逢源。拜登認為美國須重建國際聯盟，維持政軍影響力，保障經貿商業利益，讓美國中產階級與勞工得利。不過，美國的「新印太戰略」不僅對東協國家造成選邊壓力，還要多繳保護費給美國，導致東協內政難題。因此，拜登政府若只有「口惠｣，恐難翻轉多國觀望態度。何況，美中競爭長期化已讓多數東協國家既不願選邊也不願與中國為敵。

首先，美國的歐亞盟邦普遍認為，美中在經貿、科技、金融等領域「全面脫鉤｣，將讓多國損失重大；其次，拜登籌組「民主聯盟vs.專制中國｣，恐造成意識形態對抗，區域軍備競賽加劇，更讓東協國家疑慮升高；第三，自從美聯手英、澳對法製潛艦棄單後，歐盟是否還願投入美主導的「天下圍中｣，恐怕連拜登總統都沒有把握；同時美支持「澳洲核武化｣，已讓日本與印度飽嚐「次等戰略夥伴｣尷尬；最後，東協的菲律賓支持「AUKUS｣，新加坡、泰國與越南不表態，另印尼與馬來西亞則反對澳洲發展核潛艦，凸顯美國對東協影響力已漸式微。

當前，東協各國關注美中綜合國力消長變化，認真評估參與美布局「新印太戰略｣利弊。拜登政府若不能拿出「實質資源｣，贏得東協信賴支持，單憑高官走訪與視訊「口惠｣，恐難讓「民主聯盟，天下圍中｣，有心又有力。康達連日走訪印尼、馬來西亞、新加坡、泰國，若無實質伴手禮，恐將無功而返。

（作者為國家政策研究基金會顧問）

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