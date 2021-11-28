新變種病毒Omicron來勢洶洶，歐洲多國紛紛祭出旅行禁令，以色列更直接宣布封鎖邊境2周，面對各國緊縮邊境，中央疫情指揮中心指揮官陳時中仍認為目前沒有特別緊縮的計畫，然而5月疫情爆發的殷鑑不遠，陳時中樂觀的心態反讓人憂心。

陳時中出席消基會舉辦的保健論壇時說，台灣已20多天沒有本土個案，但疫情撲朔迷離，75歲以上的接種疫苗覆蓋率仍舊不足，第五類也就是長照機構和照顧者施打率也不夠，並說打疫苗這件事讓他講起來很心酸。

陳時中心酸的原因是，沒疫情時沒人要打疫苗，疫情爆發時，大家卻瘋搶疫苗。陳時中別忘了，已逾70歲的行政院長蘇貞昌9月下旬還洋洋得意地說，自己率先全國第一個打AZ，到現在他沒有打也沒事，要大家別急。

陳時中更別忘了，政府去年就告訴民眾已經超前部署採購疫苗，蘇貞昌還說台灣沒有施打疫苗的迫切性，民間要買疫苗，官方甚至還說沒必要，結果疫情來得快又急，不少染疫者在家等死，等到家人心碎了，大家瘋搶疫苗戳破指揮中心超前部署的假象，始作俑者的陳時中現在卻說心酸。

不僅於此，6月底面對Delta病毒來勢洶洶，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦都苦口婆心再三要求陳時中思考所有入境者兩篩的作法，陳時中卻說要考量風險和成本效益，民怨爆發才拍板，否則以目前居高不下的境外移入和突破性感染個案都與Delta有關來看，早就出現破口了。

英國來不及封鎖邊境，已有2例Omicron入侵，國內雖然20多天沒有本土個案，但執政黨公投拚場聲勢浩大，群聚風險高，蔡政府只關心反公投，對新疫情入侵沒有超前部署，才真的「講起來心酸」。