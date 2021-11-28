作為兩岸民間交流風向標的台北上海雙城論壇、兩岸企業家紫金山峰會、海峽論壇即將在下月初密集登場。因新冠疫情影響，這三場活動規模肯定不如往屆，但在台海情勢緊張、兩岸敵意螺旋上升的當下，兩岸民間交流「品牌系列」活動仍得以維持，應是兩岸關係的積極訊號。

兩岸關係需要暖流

依慣例，雙城論壇通常在每年6至7月、海峽論壇在8至9月、企業家峰會在11至12月舉行，今年全部被壓縮在12月，最主要應是疫情因素。福建原本擬在今年5月開放台胞登陸免隔離，應該就是為緊接著的海峽論壇預熱，不巧台灣本土疫情蔓延，台北又是重災區，連帶雙城論壇也被擱置。這些活動擠在年底舉行，雖有些窘迫，但不妨善意解讀為「寒冬中的一股暖流」。

兩岸關係太需要「暖流」了！從大陸3月禁鳳梨登陸，到5月疫情爆發後蔡政府堅拒大陸疫苗，再到近期大陸公布「台獨頑固分子名單」、罰遠東，兩岸官方始終沉浸在報復式行動中，而兩岸民間更是喊打喊殺到信以為真。不過，六中全會後中共重新確認和統路線「定於一尊」，「拜習會」上美中元首亦對台海立場充分溝通，目前兩岸關係有三個朝管控危機的方向改善的跡象：

第一，美台關係的紅線基本清晰化，美方會在「不承認台灣是國家」的前提下支持台灣，包括近期揭牌的駐立陶宛台灣代表處，英文名稱使用民間意涵較強的「Taiwanese Office」，拜登的民主峰會將台灣視為「參會者」而非「參會國」，並邀請主權意涵較低的蕭美琴、唐鳳出席。

第二，大陸「打擊頑固台獨分子」看起來動作大，但下手仍然很小心、有節制，軍方罕見澄清「老兵召回打台灣」是謠言，再加上陸方最近有關「搭高鐵到台北」、「財政改善台灣民生」等宣傳還是基於和平統一的願景，說明大陸希望兩岸留有餘地。

第三，民進黨修憲案不碰台獨，陸委會對雙城論壇「樂觀其成」，也能看出蔡總統務求兩岸穩定的意願。

毫無疑問，美中、兩岸關係的政治風險得到管控，對擴大兩岸和平與民間交流的空間是大有裨益的。去年9月王金平和國民黨代表團赴海峽論壇之所以臨陣泡湯，正是因為當時川普、蓬佩奧採行極端反中路線，台海處於乾柴烈火、一點就著的緊張情勢，在那種情形下，任何謀求兩岸溝通、和平的動作都被各自惡意解讀、炒作為「求和認輸」、「投降通敵」。

但現今情勢已完全不同，美中自上而下管控台獨，民進黨內政一塌糊塗，刪Q成功說明「芒果乾」那套難再奏效，在這時候就是「和平派」、「交流派」大顯身手的時機了。

民眾黨的兩岸舞台

巧合的是，雙城論壇、海峽論壇、企業家峰會的參與者，分別對應了台灣社會最期盼兩岸和平、溝通對話、共同發展的三股民間力量。雙城論壇雖以城市交流為表，實質卻是柯文哲「白色力量」處理兩岸事務的舞台，近期民調顯示民眾黨的認同度已經接近、甚至超過國民黨，而民眾黨所代表的都會中產、不藍不綠的選民，相當支持理性務實的兩岸主張。

海峽論壇原本是大陸對台草根交流的最大平台，但傳出國民黨副主席夏立言將出席，且不排除主席朱立倫視訊參與，說明本次論壇將是國共恢復良性互動的開始。而在大陸警告所謂「台獨金主」的背景下，今年的企業家峰會更令人矚目，相信台灣工商界普遍希望兩岸和平、期待更多有利兩岸融合的政策，陸方亦應該透過這次峰會給廣大台商一粒定心丸。

在馬政府時期，兩岸和平發展像空氣、陽光和水一樣稀鬆平常，那時候各類兩岸論壇、峰會多如牛毛，難免給人有「大拜拜」之感。然而，如今兩岸關係已如同沙漠，此時的民間交流活動就像綠洲、甘霖一般可貴。國民黨、民眾黨、泛藍選民、中間選民、工商業界都是追求兩岸和平、良善、理性的正面力量，在美中鬥爭、兩岸對抗、綠營抹紅的延綿逆風之下，能堅持下來已經相當不容易，大陸要多一點理解、多一分珍惜。