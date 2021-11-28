近日國防部長邱國正表示：「兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻」，外交部長吳釗燮也示警「兩岸情勢從未像現在如此緊張」，這些話對也不對，因蔡政府當朝沒有人願意發自內心改善兩岸關係，兩岸當然緊張嚴峻。此時台北市長柯文哲拋出續辦「台北上海城市論壇」可謂久違的橄欖枝，柯市長追求和平的努力好似鸚鵡救火，其志可嘉，筆者樂觀其成。

要解封冰凍兩岸，在現今民進黨一黨獨大的台灣需要靠智勇雙全的政治領袖，義無反顧推動重啟交流的第一張骨牌。畢竟北京政府已開始對「台獨頑固分子」出手，誰知第一個莫名遭殃的竟是遠東集團，遠東集團「藍綠都捐」，與當年被扣上台獨的奇美集團完全不同，可見北京的底線很清楚：交流、經貿不是問題，但碰到台獨就是不行！

然而，民進黨政府上下只顧操作「反中立場」，沒有人真正在意兩岸人民的未來與和平，所追求的「法理台獨」根本是假議題！1991年筆者以海基會祕書長身分代表政府出訪北京，與國台辦會談時，大陸提出「一個中國，台灣是中國的一部分！」筆者便回以「一個中國沒有問題，台灣是中國的一部分，就像大陸是中國的一部分一樣。台灣和大陸加在一起，才是一個中國！」只是當今不論是大陸所說「台灣是中國的一部分」或是蔡總統的「互不隸屬」都只說對一半，混淆了視聽更加大彼此隔閡。

是以如何追求兩岸長遠和平，2015年柯文哲口中的「兩岸一家親」是好的開始，具體內涵實可參考筆者長年主張的「良制一國」，其實不只是柯文哲，服務於台灣地區政治產業的公僕都應具備「良制一國」思維，具體建議如下：

一、一個中國是前提，統一是目標，良制是解方！

柯市長主辦的「台北上海城市論壇」，為了不被抹紅，柯市長在臉書寫到：「如果一個全球1/5人口的『國家』在旁邊虎視眈眈，就不能不找方法解決…。」，以「國家」指稱中國大陸，或許為了拉攏綠營支持者，但北京未必會埋單。其實，筆者先談「良制」而後「一國」正是以時間換取兩岸和平的空間，當大陸清楚兩岸終極目標是統一，大陸沒理由要為難自己人！柯市長可以先說明「一個中國沒有問題，台灣與大陸相加才是完整的中國」。這樣的論述蔡總統也應該積極擁抱，因為兩岸重點不在「互不隸屬」，而是「互不獨立」，正因國家統一需要兩岸努力。

柯文哲身為民眾黨主席與民進黨不同，強調遵守國家憲政體制，沒有「非核家園」與「台獨」兩張有毒「神主牌」，當能打心底為兩岸人民做好事。民進黨台獨黨綱已讓兩岸瀕臨戰爭邊緣，而今「非核家園」更讓台灣在2025年後無乾淨核能可用，面對2050淨零碳排承諾，相比南韓、日本等經貿競爭對手顯得捉襟見肘，民進黨兩張神主牌正是阻礙國家進步、永續幸福的絆腳石！基此，沒有包袱的柯市長若能以「一個中國」立場談話，兩岸重啟務實交流將從「雙城論壇」開始。

二、讓大陸改變成真的最後一簣，要互信、交流與時間。

兩岸交流重點在制度。筆者向來主張，兩岸領導人都應全力為兩岸人民之自由、民主、均富努力！如何做到，就是要靠「良制」。台灣地區有幸在90年代轉型民主，歷經三次政黨輪替，對台灣地區人民來說，選舉、公投及言論自由已經是全民的DNA；與此同時的大陸正努力讓14億人民富強，如今也已成績斐然。正因兩岸一家親，促膝長談理當是常態；台灣不是美中博弈的棋子，而是等待擁抱14億人民的手足，一同分享良制是我們最珍貴的禮物。

綜上，所有交流對兩岸來說都是好事，只要持續交流就有機會不斷地在求同存異中化異為同，為山九仞的最後一簣（大陸一黨領導），在良制循循善誘下也未必沒有改變的一天。

（作者為首任海基會祕書長）