2014年，當美國頁岩油的開採井噴的時候，人們認為國際能源的地圖已然翻轉，美國對中東的依賴愈來愈少，外交重心將轉到亞洲。但在疫情肆虐，各國力圖振興經濟的時候，大家才發現自己對中東的石油仍有相當依賴。連美國都釋出5000萬桶戰備石油，並希望說服沙烏地增產，以降低油價、緩和通膨。當聯合國氣候變遷會議在英國召開時，大家都強調要發展綠能，減少對石油的依賴，但當能源價格飆漲的時候，人們也才發現，原來自己一時三刻之間根本戒不掉石油。國際情勢就這樣充滿了弔詭與意想不到的轉折。

油價上漲，讓沙烏地在政治上與經濟上又有了籌碼。美國希望沙烏地能配合增產，以緩和油價，但沙烏地好不容易等到疫情稍緩，油價回升的榮景，為什麼要配合美國再增產把油價拉下來？何況拜登上台後，至今還沒跟沙烏地實際掌權的王儲MBS通過電話。拜登只跟王儲的父親、老王薩爾曼通過電話。

上個月拜登還在說，中東有很多人都想跟他通電話，但他還沒決定要不要理這些人。其中一個他還沒決定要不要理的，就是MBS。

川普政府和沙烏地的關係非常密切。因此2018年10月發生沙國異議記者、《華盛頓郵報》專欄作家哈紹吉在土耳其的沙國領事館遇害事件，川普也只是高高舉起，輕輕放下。拜登上台後則表示要調查清楚，這個事件很可能會一路向上追到MBS。另外911的調查報告，拜登也準備要解密公布，其中也有可能會牽出蓋達組織與沙烏地王室千絲萬縷的資金往來。這都讓拜登和沙烏地的關係變得緊張。更何況拜登想重啟和伊朗的關係，更可能改變中東的權力平衡。

於是沙國趕緊調整政策，和親美的卡達復交，和伊朗開始接觸，也開始準備結束在葉門的內戰，希望用這些姿態重建與美關係。可是油價上漲，一下讓這個態勢有了改變。

MBS是在2017年一場不流血政變中，從他堂哥納也夫手中搶到王儲寶座。當時油價不斷下跌，從2014年6月的每桶115美元，跌到2015年1月的45美元，2016年初更跌到30美元以下。MBS於是提出「願景2030計畫」，希望吸引國際投資，幫助沙國經濟轉型，不要單純依賴石油。但是募資效果不佳，哈紹吉事件重創沙國形象，又碰到疫情帶來的經濟萎縮，油價崩盤，逼得沙國只好增稅、減少支出，並向外舉債。MBS在國內的支持度也開始動搖。

誰知現在油價開始上漲，美國遭到疫情重創的頁岩油產業無法補上石油供給的缺口，國際資金開始湧入中東搶油。沙國石油產量增加到每天1000萬桶，甚至超過了疫情之前的產量。沙國一改過去將石油獲利用來降稅或增加公共支出的作法，而是將這些錢用來還債，並進入主權基金，讓沙國在對外投資或進行經濟布局時有更多的籌碼。

當然，如果疫情一下升溫，經濟緊縮，就又會影響油價。沙國與非OPEC的俄國是否在產量上能夠協調，也同樣影響油價。所以MBS現在最重要的，是把握當前的榮景，趕緊吸引外資，共推「願景2030的經濟轉型計畫，並且鞏固自己的權力基礎。因此，除非拜登政府能提出足夠的誘因，否則MBS實在沒有配合美國增產，以拉低油價的理由。

（作者為東吳大學政治系教授）