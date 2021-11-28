台獨到底是「假議題」，還是「真議題」？

長期以來大家都認為台獨是「假議題」，是民進黨基於選舉利益及台獨人士出於政客本能，所操作出來的烏托邦空想，但在蔡英文政府與美國政客聯手操作下，大陸愈來愈嚴肅面對這個「假議題」，台獨似乎弄假成真了！

蔡政府大陸政策走偏鋒

這並非杞人憂天，以近來跟台灣關係特別熱絡的立陶宛為例，在被蘇聯併吞70年之後，終於等到蘇聯解體達到獨立的目的。台獨人士也常以波羅的海三小國為例，認為只要耐心等待，堅持信念，終有等到獨立的一天。

台獨認為波羅的海三小國能，台灣也能。尤其台灣是美國東亞島鏈戰略不可或缺的一環，雖然美國表面上不支持台灣獨立，但是暗地裡卻希望把台灣打造成一個戰略堡壘，讓中國大陸東出太平洋無望。

美國與台獨人士的期望過去還是遮遮掩掩的，但自從2018年川普政府把大陸視作戰略競爭者之後，美國對台的操作逐步從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」。美國國會議員不斷推出各種友台、護台法案，行政部門則猶抱琵琶半遮面，半推半就打蛇隨棍上。

從美國前總統川普時期開始的《台灣旅行法》、《台灣保證法》、《台北法案》，許多的友台法案一個接一個提出，大陸想阻擋卻心有餘而力不足，可以看出美國國會中，挺台聲量壓過挺中聲量。最明顯的是，美國不再認為台灣是兩岸關係的麻煩製造者，並樂見台灣對中國採取強硬態度，這也讓蔡政府的大陸政策越走越偏鋒。民進黨通過的「國安五法」、《反滲透法》，顯然是受到川普政府的鼓勵，也採取「西風壓倒東風」的策略。

拜登政府上台以後，不落川普之後，今年7月美國聯邦眾議院外交委員會先行通過「老鷹法案」，內容包括強化台美夥伴關係，建議將台灣駐美機構更名「台灣代表處」、支持台灣國際參等。在國會待審的友台法案還包括「台灣防衛法案」、「台灣嚇阻法案」、「武裝台灣法案」等。在美國國會議員挺台聲浪下，民進黨會不會認為台獨可以變成「真議題」呢？這已成為最近兩岸學術研討會的熱門話題了。

民進黨也同意，維持《中華民國憲法》，台灣生存才有保障，台海僵局也才能解開，不過「憲法一中」在台灣內部有統派和獨派的不同詮釋。第一位民進黨總統陳水扁所說的「憲法一中」，代表獨派對中華民國憲法的認知，認為李登輝時期經過6次修改，增加10個條文，凍結了代表「大中國」條文的適用，立法委員、總統、副總統由中華民國「自由地區」人民直接選舉產生，將台、澎、金、馬以外的「大陸地區」排除在外。

若蔡英文有中國人認同

1996年依《憲法增修條文》辦理選舉，彰顯了中華民國統治權限於自由地區的中華民國有效統轄的領土，相對大陸地區是中華民國統轄以外的領土，在憲制上將國家領土區分為兩區，單獨看待台、澎、金、馬的法律地位，台灣已是「事實獨立的國家」。

這也是蔡英文總統今年國慶講話提出「四項堅持」中，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的基礎。相對於中共總書記習近平在北京舉行的「紀念辛亥革命110周年大會」中，藉由孫中山「統一中國」的理想，以民族主義來批評「台獨」，並轉化為「堅持『和平統一、一國兩制、一個中國原則和九二共識』，以推動兩岸關係和平發展。」他也重申「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」民進黨的中華民國傾向排除1912到1949年這一段歷史，更無意與中共爭中華正統，習近平卻積極建構中共與孫中山辛亥革命的歷史連結，如果建構完成，中華民國在中國歷史裡就可以消失了。

但蔡英文如認同自己是中國人，願意以1912年孫中山所創立的中華民國的總統，和習近平爭中華文化代表性、爭自由民主中國的世界地位，證明中華文化與自由思想相容、彰顯自由選舉制度的優越性，兩岸中國長期和平競爭，台獨就是「假議題」。