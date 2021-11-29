有位朋友，想生個兒子，沒想到連生了六個女兒，加上老婆，號稱七仙女。長大後一個一個嫁，嫁到最後一位時，在婚禮上主婚人向來賓一鞠躬說：報告大家一個好消息，我家六仙女都已婚嫁，今天是最後一次叨擾各位，對不起大家，被我們的紅色炸彈炸了六次，就算你們遇人不淑吧，交到我這個朋友，謝謝大家。聽罷主婚人的告白，大家也無話可說。

收到喜帖開心嗎？

有位剛從國外回來的年輕博士，告訴我他要結婚了，我恭喜他，並建議他結婚喜宴簡單隆重就好。他說：「我也是這麼想，可是女方家長不肯，說太簡單對不起女兒，也沒面子。」

後來在婚宴上，我數數至少有三十桌。這還算是規模小的，現在結婚請客超過五十桌，已極為平常。朋友多的人，經常被紅色炸彈炸到頭昏，大家表面上說恭喜，實際上心裡煩死了，因為浪費的金錢與時間都讓人困擾不已。

我有個好朋友，兒子結婚，我勸他不要大宴賓客，炸彈滿天飛，他對我鼓鼓嘴，表示不同意。理由是他不知吃過了多少紅色炸彈，這次不丟回來，以後沒機會了，後來果然席開五十餘桌。

給面子又給紅包

談到紅色炸彈，多數人都不喜歡，但是丟炸彈的還是很多。因為有人認為不丢白不丢，有人認為他也丟過我，更有不少人認為，人生只有這一次，就丟它一下吧，結果當然炸彈滿天飛。

炸彈不是甚麼好東西，炸彈如果滿天飛，倒楣的還是自己。因為發喜帖是負債，不是資產。很少人會因為你發喜帖給他而對你感激不盡的，除非是皇家婚禮。參加的人多數認為是給你面子，而且又付了紅包。因此都會記在心上，有機會就要回炸。

如以50桌，每桌10人計，客人有500人。其中如果有20%將來自己或子女結婚而回炸，你至少要參加一百次結婚喜宴，包一百次紅包。這一百人如果都有兩個兒女，你有可能要被炸200次。這就是你的負債，只多不少。另外有心人士藉參加婚宴，跟有辦法的主人套交情，進行其他業務關說，更是麻煩多多。

結婚榮神益人

如果大家都能以最簡單的方式辦理自己的婚姻大事，親友不受打擾，新人自己也可輕鬆並減少負債。有不少人覺得，參加婚宴在替人家充人頭場面，實在沒意思，因此有些人採禮到人不到，這樣禮金負擔可以少一點，婚禮之家，亦可多一點財務幫助，倒是客主兩歡喜的做法。

結婚是人生大事，但這是我們自己的大事，不是父母或別人的大事。自己的大事自己辦，應該盡量不去打擾別人。結婚是向神向世人宣告，我倆已結為一體，結婚不是爭奇鬥艷、爭面子的事。當事人要有這種想法，作父母的更要有此觀念。

我很羨慕在電影上看到男女主角戀愛，在教堂結婚的做法，牧師公開宣布：我現在在上帝的面前宣布你們結為夫妻。婚禮簡單隆重的結束，大家恭喜，一對新人乘車去機場，到夏威夷度蜜月去了，羨煞人也。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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