長期以來，我們只知道政府債務升高，而不太了解家庭負債也大幅成長，主要原因是這項統計不太容易找，它不像經濟成長、通膨率會由政府召開記者會對外公布說明，因此，迄今台灣家庭部門的負債究竟落在什麼水準，大家毫無概念。

台灣家庭負債十多年來成長的非常快，依主計總處的資料，2003年家庭部門負債是6.3兆元，十年後，也就是2013年升至13.3兆元，六年後，也就是2019年的家庭負債已達16.9兆元，目前最新的資料只到2019年，從2003～2019年，我國家庭部門負債激增了1.7倍，成長如此之速，令人震驚。

接著我們要問的是，家庭負債到底都負了什麼債，是借錢消費、還是借錢買房子？根據主計總處長期的觀察，這些負債絕大多數來自房貸，隨著房價升高，因此家庭債務也呈三級跳，家庭負債的升高，非僅反映著民眾的日子愈來愈難過，由於多數人每月得支付可觀的房貸本息，排擠了平常的消費，十多年來我國民間消費成長趨緩，進而抑制了經濟成長，必然與此有關。

我們可以對照一下家庭負債、房價所得比這兩項數據，2003～2019年家庭負債由6.3兆元升至16.9兆元，房價所得比由4.6倍升至8.6倍，兩者可謂如響斯應，一個漲了，另一個就升高了，於此可知，房價高漲正是家庭負債激增的原因，甚至可說是惟一的原因，長期以來，房價問題會被列為十大民怨之首，實非偶然。

我們可以把家庭部門的負債，除以家庭總戶數而得出平均每戶家庭負債的情況，根據主計總處統計，2003～2019年平均每戶負債由90萬元倍增至192萬元，這是個平均數，十多年來增加幅度尚且如此驚人，至於那些背負房貸的中產家庭，望屋興嘆的青年族群，其沉重與失落，痛苦與無奈，可想而知。

前述統計只到2019年，房價近年仍扶搖直上，去年房市過熱，國發會主委龔明鑫在立法院曾表示將議編製「房地產景氣對策信號」，惟幾經周折，並沒有編成，而一年來房價又升高了，今年第二季房價所得比升至9.1倍，貸款負擔率也達到36.3％，這代表家庭所得有三分之一要拿去繳房貸，如若台北市，房價所得比更高達15.8倍，貸款負擔率也升至63.1％，壓力之沉重，難以想像，以此推論，2021年我國家庭部門的負債必然已升破18兆。

鑑於房市過熱，近日立法院經常質詢部會首長有關房價一事，中央銀行總裁楊金龍日前在立院答詢時即表示：「房價上漲有部分原因來自基本面，但不能不承認，也有部分原因來自炒作，相關部門會滾動檢討房市管控措施，必要時會適時調整選擇性信用管制。」

11月22日立法院財委會更邀央行、財政部、金管會及經濟部等四部會專案報告「如何遏止銀行及融資公司放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手」，各部會皆承認近期房價飆漲不合理，經濟部於書面報告中論述得最清楚，這份報告指出：「近期因國際寬鬆貨幣政策使熱錢在全球流竄，加以台灣防疫成功，經濟表現亮眼，以及低利率與資金回流、台商回台投資等因素，帶動房地產市場升溫，雖有部分肇因於實際需求上升，卻也伴隨不當炒作或不合理價量現象。」與會首長皆表達了遏止炒房，配合「健全房地產市場方案」的決心，23日財政部更邀請六都及新竹縣市共商囤房稅政策，中央與地方如此積極任事，殊為難得，值得肯定。

我們認為，家庭部門負債近17兆（2019年）已遠高於中央政府債務6.3兆（2021年），家庭部門負債占GDP比率近90％，中央政府債務占GDP比率近30％，兩者相差三倍之多，這告訴我們如今家庭負債的沉重程度遠遠超過政府部門，若說公債失控會讓一國經濟崩潰，如今家庭部門債務三倍於公債，其嚴重程度豈非更令人憂心？而家庭債務並非一開始就這麼嚴重，2003年家庭部門負債占GDP比率僅53％，十多年來家庭負債急劇升高，如今數倍於政府債務，孰令致之？主政者豈能無責？

行政院並非直到今天才知道房市炒作的問題，十多年前主政者早就了解房價不合理的上漲，而居高不下的房價也早已讓國人怨聲載道，2010年行政院通過「健全房屋市場方案」，各界抱以期待，結果遠不如預期，無疾而終，2020年底行政院又端出「健全房地產市場方案」，兩個方案的名稱只有一字之差，雖然如此，各界同樣抱以期待，惟政府每次表達居住正義的決心雖令人動容，而執行的結果卻總不如人意。此次，各部會再度展現了讓房價合理化的決心，我們願拭目以待，但願這次真的不一樣，否則過不了幾年，台灣家庭負債就要升破20兆元了，屆時的民怨將匯聚成多大的洪流，對台灣社會將帶來多大的衝擊，恐怕就很難預料了。