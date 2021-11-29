看到馬英九總統說侯友宜「不熟悉核安」才反對核四，捏了一把冷汗。

李登輝卸任時已年老，陳水扁身陷囹圄，馬英九可以說是台灣第一位仍有「未來性」的卸任總統；再加上民進黨執政常常「還馬英九公道」，也讓馬英九人氣能維持住。

侯友宜說「沒有核安，就沒有核能」，是一種假設語氣，並非認為核四「沒有核安」。侯友宜對「重啟核四」公投只能說是「不表態」，馬英九如果真心幫忙，就應該爭取侯友宜，而不是貼他反核四標籤。

馬英九如此評論侯友宜，若導致馬英九的支持者不支持侯友宜，或者侯友宜的支持者不支持馬英九，都未免親痛仇快；畢竟在兩岸情勢如此惡化，隨時都可能擦槍走火的此刻，既能讓北京接受，又能讓台灣人民信任的政治人物，馬英九是寥寥之一。

希望馬總統呵護自己的政治能量，在台灣最需要的時候，可以登高一呼、撥亂反正。民進黨無法欺騙所有人於永遠，若有一天，台灣人民想要重新開啟兩岸對話時，希望回頭一看，還能看到能量滿滿的馬前總統。

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