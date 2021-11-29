島上中華民國國民在2016年所普選出來的蔡英文總統，為了能配合川普及拜登政府的反中政策，上任後便百般設法將成立已屆110年的中華民國，以1949年為分水嶺切割成兩段：以前是中華民國，被中華人民共和國取代後，已經壽終正寢，「享年」38歲；國民黨政府被共產黨驅趕到台灣以後，已被民進黨改名為「中華民國台灣」，迄今只有72年歷史。中華民國只是個美麗的外殼，用來掩飾他們暗渡台灣獨立的狼子野心。

然而，蔡政府並不因此而滿足，他們處心積慮要將「中華民國」這個外殼徹底拋棄，但又無法名正言順地透過修憲來改國號，於是便阿Q地將這四個字從官方文件、歷史課本、駐外使館名牌上消失，眼不見為淨；蔡政府不是將「台灣」二字放大到極限，就是乾脆用「台灣」來取代「中華民國」。

譬如：美國政府為了能拉攏台灣成為他們的反中最前線，欣然將過去的「中華民國駐美使館」改名為「台灣代表處」，中華民國四字自然消失；又如比台灣還小的立陶宛，也步上美國的後塵，主動將辦事處改名為「台灣代表處」，讓蔡政府感激得五體投地。與蔡政府一向親善的日本政府自然也不落人後，也把中華民國四字從辦事處名牌上撤除，改以台灣二字。

曾經在2016年當選並宣誓就任「中華民國總統」的蔡英文，如今無論對內對外、中文英文、大內宣或大外宣，都自稱是「台灣總統」，似乎是以身為「中華民國總統」為恥，迫不及待要脫掉這身原來屬於「中國製造」的唐衫，改穿「台灣製造」的蓑衣或和服。

選民們不免納悶了，如果蔡英文是「台灣總統」，那麼2016年選民選出來的那位「中華民國總統」哪裡去了？ 難道她是「台灣國」國民選出來的總統，而不是「中華民國」國民選出來的總統？

我們建議，2024年總統大選，中選會應該說明清楚，咱們是在選中華民國總統或是台灣國總統？或乾脆把選票分成兩張：一張選台灣國總統，一張選中華民國總統，這樣便能選出個名正言順的總統，也順道完成了台獨公投，豈不是一石兩鳥？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※