就說嘛！民進黨是團結得可怕，國民黨是分裂得可恨。此時此刻民進黨傾全黨、全國之力搞反公投宣傳，原本一面倒的同意票幾乎全被逆轉，尤其新北市是最大破口，4項同意支持度多敬陪末座。

身為國民黨員，侯友宜對藍軍支持的議題一向保持事不關己的態度，核四這麼重大的問題也是一句｢尊重民意｣輕輕帶過，若是這樣，民眾不知如何抉擇時，要你這個市長幹嘛？既然要尊重民意，為何又跟林姿妙同聲同調說｢沒核安沒核電｣，前核四廠長及諸多專家學者都拿出數據說核安沒問題了，民進黨不讀書，你也不讀？

2500年前孔子就說過，「民可，使由之；不可，使知之。」老百姓不懂的地方，當官的要想辦法使他們懂，現在民進黨上下排山倒海灌輸核電不安全，國民黨的首長不去導正還跟著唱和，核四也就罷了，其他三項也當作馬耳東風不聞不問，這個市長當得太輕鬆了吧？

或許侯友宜為了2024愛惜羽毛，深怕失去中間選票，所以不敢明確表態。別忘了朱立倫在2016的教訓，機關算盡，反誤了卿卿性命。在重大議題上，民進黨少有路線之爭；國民黨卻是人嘴一把號，各吹各的調。這次公投國民黨垮了，藍軍還會支持你？或許你求仁得仁，另有所託，那就祝福了！

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