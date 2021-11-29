蘇貞昌還想直接插手，再次不按程序正義換掉警察局長嗎？兩年前因台南及台中的槍殺事件太多，蘇院長的處理方式是跳過內政部長、兩市市長及民意，展示他的魄力，直接下令換掉兩市警察局長，不顧制度及行政考評及程序正義，作了一場個人獨裁式的得意政治秀。

現在各縣市的治安未見好轉，而且更壞，隨車帶球棒打人，用手挖眼攻擊他人，因車禍而欲置人於死地，精障病人殺人分屍，親人常見被自家人殘殺，日日有謀殺、凶殺、製毒、販毒等恐怖及不法事件。蘇院長有及時深切檢討，並提出改善措施嗎？或擬出更為有效的行政決策嗎？

看來並沒有，因為蘇院長本身就不為正事而全日亂忙，忙著剪綵，忙著服務選民式的全島奔走，忙著為來年選舉作平衡派系的人選安排，而且他本身在參加活動時就不守法，蘇本身在參與活動時就是一個亂源。

日前，當他得意出席四項公投案說明會時，竟公然鼓動現場民眾，將意見不同的抗議人士趕出會場，看現場的混亂，毫無慚愧，當場擺明鴨霸的態度，真是一次不民主又退步的錯誤示範。

在社會治安極為敗壞的今日，不思內閣全體合作，一直都想以不同派系去鬥掉內政部長，直接插手警政事務，不為治安，只為選舉，想用自己人去當各地警察局長，請問其效果如何？蘇院長有誠心檢討嗎？

國事如麻，如果閣揆只知換掉縣市警察局長，而對貿易前景不佳，社會治安不良，薪資低落，房價物價又日漸高漲等事都束手無策。為了保住晚節，蘇貞昌何不早日自動下台，回家享受天倫之樂？

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