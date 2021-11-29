蘇貞昌的掃把真是厲害，能夠橫掃兩岸。看情形，已將他的金主徐旭東從大陸掃地出門了。

將台海變得兵凶戰危的是執政黨「去中國化」的政策、仇中的叫囂、踩紅線的舉措，兩國論的發酵，和貪得無厭的當權者。不論是打仗還是不打仗，台灣都沒有好日子過。打仗的話，是將自己的家園，拱手提供別國做戰場。不打仗的話，美國人的服務是很昂貴的，保護費更不便宜，是天文數字。如此經年累月，政府債台高築，債留子孫。

有人害怕台灣會變下一個阿富汗，這是不可能的。美國在阿富汗，20年來投入了天文數字的軍費和建設，帶去先進武器，替阿富汗蓋機場，這一筆賬算也算不清。美國給了台灣多少錢？美國要台灣做看門狗，可是要台灣自己買狗食。

閱報見一位美國海軍將領向媒體透露，國會議員施了極大壓力，要海軍買不需要的大黃蜂，海軍無法招架，可知不少美國國會議員是軍火商的推銷員。如今兩岸不打仗的話，台灣不得不繼續買美國昂貴的先進武器，經年累月，龐大的軍費支出，加上領導階層貪污腐敗，一定會讓台灣成為貧窮國家。想要圓台灣獨立夢的人，正好甘心情願給人以勒索的機會。

歷史上，菲律賓的馬可仕總統是個牢牢抓住美國大腿的領導人，貪污腐敗。垮台以後，大家發現總統夫人的名貴皮鞋就有3000雙以上，終於逃不過讓菲律賓成為貧窮國家的命運。結果上過大學的年輕人都不得不到國外謀生，有不少人到台灣來做菲傭。

台灣的情勢令人憂慮，年輕人的工作機會越來越少，又受了去中國化的教育，腦中充滿仇中思想。加上兩岸關係緊張，斷絕了他們去大陸發展的路。不知幾年以後，大家可能眼睜睜地看著台傭出現在日本、韓國、新加坡等國家。

普丁在記者發問台海是否會打仗時，哈哈笑說：「也許你知道我不知道的，如果可以用經濟的手段統一，為什麼要用武力？」普丁是個很懂謀略的，習近平也不簡單，還可能拿出更厲害的招數。21世紀的美中俄三國演義正在一幕幕的上演，可是阿斗一類的人還真不少。

解放軍不斷到防空識別區跑龍套的費用，終究會讓大陸的台商來埋單。要怎麼樣不讓蘇貞昌的那把威力巨大的仇中掃把掃出台傭來，是大家要好好思考的問題。希望在「台商」這個名詞消失之後，「台傭」不會出現。

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