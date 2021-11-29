瘦死的駱駝比馬大，美國再衰弱，美軍仍然超強。美國阿富汗戰爭雖然輸了，戰鬥卻是贏的，我們可是連戰鬥的能力都不太夠，趁著現在與美國關係還可以，多學一點。美軍戰場經驗與國際觀都非常豐富，素質確實高，國軍需要加快腳步學習。

陸軍司令部下令，全軍加強刺槍術及恢復500公尺障礙超越、單、雙槓等戰技訓練，並研讀將領傳記，陸軍哀鴻遍野，還有官兵到網站嗆聲要司令帶頭跑，彷彿陸軍加強要求部隊訓練跟研讀兵書是一件不可思議的錯事。

軍中本來就是違反人性的地方，人人都貪生怕死，軍隊卻教你要「捨生取義」，人人都貪圖安逸，軍隊卻教你要「勤勞儉樸」，生活管理可以「人性化」，但是在訓場、操場就必須從嚴從難，而且現在已經是募兵制了，就是要打造一支量適質精高度專業化的部隊，專業軍人還會抗拒訓練，在台海局勢緊張的今天，國人能對軍隊放心？

惟有平日精實的訓練戰時才能少流血，訓練精實了，也可洗刷國軍「草莓兵」污名，訓練是官兵最大的福利，共軍可以用狼牙棒打退越界的印度兵，我們有什麼理由不練刺槍術？

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