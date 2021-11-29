股市利空來襲，有時真的會有「群聚現象」，上週五被稱為「航空雙雄」的華航和長榮航，原本是11月以來最強的飆股，但是當天的表現卻雙雙跌停，那麼飆股為何一下子會反轉向下呢？大家都歸咎於非洲南部新變種病毒Omicron發威，驚嚇世人已兩年的新冠病毒，再一次把人嚇破膽，導致航空股反轉向下。

幾乎同一時間，對岸《環球時報》發了一篇社評說：「（共機）已實現日常繞台巡航，也越過海峽中線，接下來一定要進一步貼近台灣本島，直至飛越台灣島的抵進威懾，甚至是『解放』台灣外島、將台灣上空設定成為國際航空禁飛區」。

哇！把台灣上空劃成「國際航空禁飛區」，這一主張不要說落實，即使只是一個想法，就會把航空股嚇得腿軟。台灣航空股雙雙跌停，到底是病毒可怕，還是人言可畏，股民自會判斷。

台灣難說清楚的事，多如牛毛，譬如在反核四公辦意見發表會，代表反方的台電核能發電處長許永輝，當年負責核四廠安全驗收。他在說明會中，對核四電廠從無到有的過程細數得相當清楚，還舉證很多資料證明台電用了近40年時間所建出的核電廠不安全。一個當年負責驗收的官員，竟然可以不用害怕擔責的指稱核四廠商轉不安全，這是什麼話。

過去，大家都會自認為「台灣不是被嚇大的」，但是現在不只是對岸嚇我們，還出現自己人嚇自己人的事，這是什麼政府，什麼國家啊！

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