回顧2020總統大選，預期不被看好連任的總統蔡英文，跌破眼鏡似地以817萬票連任，民進黨繼續在國會擁有堅強過半席次；反觀國民黨被打趴在地上奄奄一息，致使當時民進黨將在台灣長期執政的悲觀氛圍格外瀰漫。

但民進黨「選舉一條龍、執政一條蟲」的毛病不改，選後面對新冠肺炎疫情過度樂觀，加上疫苗政策失靈，幾乎一度釀成大禍，造成逾萬人確診、八百多人不幸殞命的悲劇，直到最近才因疫苗施打率逐漸拉高，方才稍解民怨。

不僅如此，民進黨執政後的各種雙重標準做法，包括對瘦肉精政策態度的180度大轉變，以及對藻礁保育的反覆無情，如此蠻橫嘴臉著實讓曾經投票再支持蔡英文連任、民進黨國會繼續過半的民眾「目瞪口呆」。

北市議員羅智強所創辦的「台灣智會」公布2024趨勢最新民調，重重賞了執政民進黨一巴掌，竟有高達42.6%的民眾認為應該「換其他政黨」執政，僅有18.2%的民眾認為應該由「民進黨繼續執政」。

如單純看此民調，似乎注定民進黨將在2024下台。其實不然，按往例如果民意未能在年底公投時對民進黨祭出狠狠的教訓者，往往民進黨就會走向操弄兩岸議題，挑起統獨矛盾來減緩民意流失的速度，何況當前世界正被美中對抗氛圍所壟罩，民進黨更不可能自斷手腳不打仇中牌，屆時剛從國慶日扮演「中華民國隊長」的蔡英文，勢必又重拾「辣台妹」舊戲服，那副再熟悉不過的為求執政不擇手段的嘴臉又將翩然登場。

比起2022地方大選結果的重要性，年底公投的結果才是民進黨執政的生死門，倘若年底四大公投全數通過，則民進黨很難在2022地方大選翻身，也等同宣告蔡總統提前跛腳。反之，一旦公投結果順了民進黨的意，就等於給了民進黨在2022、2024大選希望，選舉一條龍的民進黨只會擴大玩弄兩岸議題尋求執政續命空間，難保不會「無心插柳柳成蔭」，台灣從此墜入一黨獨大、長期執政的黑洞。

認為2024應該「換其他政黨」的民眾，如未能察覺公投案結果可能造成的蝴蝶效應，甚至未去投票行使公投權者，這42.6%的民意終將會是海市蜃樓，最後由18.2%決定了「民進黨2024繼續執政」的結局。

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