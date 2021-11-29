朱高正哥已於11月16日下午1:45化為一縷青煙。對他的離世，我有著無止無盡的不捨，其中的一個原因是，在心靈深處藏著隱隱內疚！如果時間可以從頭來一次，我不會像以前那樣有些任性，有些無情；我知道，這種情懷將會帶著對他的思念，纏繞著我的一生。

自10月22日阿正哥走了以後，每一晚，夜闌人靜獨坐燈下，回憶起與他30多年交往的點點滴滴，那些浮光掠影的片段像走馬燈一樣⋯，後悔裡糾結著內疚，在我心底裡翻騰；如果阿正哥的生命可以重來，我一定會好好的珍惜這30多年歲月積澱的緣，善待這一份難能可貴的情，是我虧欠了他，這種欠，有些說不清，理還亂⋯；那一年（2008）9月他喪妻時給我電話，語帶哽咽細訴妻子的種種好及對妻子的萬般難捨，去年（2020）1月他打電話告訴我，低沉沙啞的聲音說，他的大兒子車禍去世，而這一次（2021）10月他自己的離世，我再也收不到他的電話了，而今耳畔卻經常響起他說話的聲浪，似乎看到了他說話時七情上面的豐富表情。

今夜大地無語，我仰望星空寂寂，心中下著綿綿無盡冷雨，真的難以想像，從2020年1月13日到2021年的10月22日，這長達一年九個多月的日子𥚃，他是怎麼渡過的日與夜？孤獨面對病魔的侵蝕？自責內疚？思念骨肉親情？還是思想著康德哲學與周易？

朱高正、廖本懷與廖書蘭。廖本懷（中）台灣雲林人，英屬香港政務司、房屋司等職，是首位出任政務司一職的華人。（圖／作者廖書蘭提供）

阿正哥真的走了？看到靈堂「莫愁前路無知己，天下誰人不識君」阿正哥穿著白色中式唐裝，微笑著，好像笑看世人的傻。

我真不信他真的走了！他的身體多麼硬朗，性格多麼堅強樂觀，才67歲怎麼就這麼走了？（他無時無刻只要興致一來，不管何時何地就打起太極拳）嚴寒的冬天來襲，也不怕冷，身體永遠保持恆常溫度。而靈堂所佈置的這一切，證明他真的走了！七七四十九天一到，他的魂魄就散了，永遠離開這人間世。

阿正哥天生絕頂聰明，因此寂寞，在智慧上沒有人足以與之匹配，所以寂寞！行筆至此，想起他在電視上「真愛台灣」、「無色覺醒」節目中陳述的觀點，我敢說，朱高正才是真正愛台灣的政治家！

朱高正和香港友人聚會，右為廖書蘭。（圖／作者廖書蘭提供）

阿正哥10月22日離世，23日內地散居在各地的多位學者，旋即成立了一個微信群，特別邀我加入，每個人都發表對朱高正先生的追思，10月29日我們成立了雲端的追思會，由溫海明、蔡恒奇發起，邀請朱高正兒子朱尚志、朱高正外甥楊登杰、朱高正在台好友李忠尚、苑舉正、在港好友廖書蘭、在內地好友孫晶、李忠尚、郭齊勇、張其成、王維生、林安梧、俞榮根、唐夢華、孫福萬、曾凡朝、韓星、謝茂松、梅劍華、趙法生、馬照南、于閩梅、樊沁永、任曉林、楊冰、王志軒、杜保瑞、謝金良等30位學者一起參與追思會。

從以上陣容可看出，我們都把時間騰出來，不分地域，共同抒懷對高正先生的永恆思念。

11月16日是阿正哥的祭日，「1029朱高正先生追思會」成員在內地、香港、台灣開啓了雲端視頻與台灣的喪禮儀式同步，喪禮的堂倌國台語雙聲帶，令人想起阿正哥是雲林縣人，一個出生在濁水溪以南的台灣本省籍人士，喝著南台灣水，吃著南台灣米，長大的一個真正的台灣人物。他由一位學者走向政壇，掀起台灣政體的翻天覆地改變，再從政壇走回學者，他的學術思想和兩岸統一論，在大陸發光發熱。

在上世紀八十年代末至九十年代中期的台灣政壇叱咤風雲的朱高正，九十年代以後，經常遊走祖國山河，站在兩岸文化中國之上，以發揚《周易》和《近思錄》為己任，帶給兩岸同胞震聾發聵的聲音。他無論在政、在學，都是走在最前端的人物！

喪禮以中國道教儀式進行（相信是高正的意願），有子送終，這一點我知道他很在意的！感謝高正的小兒子尚志，配合我們因受疫情阻擾，無法親身前往鞠躬的親友，有了雲端視頻參與高正的告別儀式，送他最後一程算是少了些許遺憾。

擱下筆，書桌前的窗簾輕輕的飄動了一下，微風吹了進來，是你嗎？阿正哥！

（作者為香港珠海學院亞洲研究中心兼任研究員，亞洲華文作家協會香港分會會長，國際筆會香港中國筆會會長）

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